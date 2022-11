Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite: il purificatore d’aria scontato del 50% per il Cyber Monday

Il purificatore d’aria Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite può essere acquistato con uno sconto vicino al 50% grazie ad un codice coupon e una nostra semplice guida.

Tra i purificatori d’aria di fascia media Xiaomi ha presentato il suo Smart Air Purifie 4 Lite che sullo store ufficiale ha un prezzo di listino di 199,99 euro.

Ecco come potete pagarlo praticamente la metà.

Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite con sconto del 50% tramite coupon e una semplice guida: i dettagli

Potete acquistare questo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite con le Mi High-capacity Ink Pen 10-pack al prezzo di 102,98 euro IVA e spedizione inclusa in offerta Cyber Monday seguendo queste semplici istruzioni:

inserite in carello le Mi High-capacity Ink Pen 10-pack seguendo questo LINK ufficiale Xiaomi Sotto nella lista “Acquista insieme” aggiungere lo Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite White a 109,99 euro

applicare il codice coupon CARLOBF o SMARTESTBF ( ulteriori 10 euro di sconto) effettuare il pagamento se siete decisi ad acquistarlo

Il codice coupon va applicato nella sezione checkout del sito Xiaomi Italia, la pagina prima dell’effettivo pagamento, come da esempio per PC Desktop:

Attenzione la promo è valida fino al 30 novembre 2022 ore 23.59! (Salvo esaurimento scorte).

Dettagli spedizione, garanzia

Questi depuratore d’aria hanno ovviamente la garanzia ufficiale Italia di 2 anni della stessa Xiaomi.

Inoltre ci sono 15 giorni per il rimborso/reso.

La spedizione del depuratore venduto da magazzino Xiaomi Italia avviene tramite corriere con consegna prevista in 3-5 giorni lavorativi (comprensiva della preparazione del pacco).

Il dispositivo è la versione Europa/Italia, quindi supporta la lingua italiana

Caratteristiche Xiaomi Smart Air Purifier 4 Lite

Area di copertura effettiva 25-43 m²

Promemoria per sostituzione filtri tramite APP

Controllo da remoto tramite APP e informazioni

Display LED per informazioni

Supporto comando vocale Alexa e Google

Rumorosità massima ≤ 61 dB(A) (33,4 db utilizzo tipico)

CADR PM 360 m³/h

Efficienza di purificazione delle particelle Elevata: 99,97 % Filtraggio di particelle di 0,3 μm per Odori, polvere, Composti organici volatili

Filtraggio di particelle di 0,3 μm per Odori, polvere, Composti organici volatili Fino a un anno con un solo filtro