Xiaomi Smart Band 10 in arrivo: le prime caratteristiche svelate

Sembra che Xiaomi stia lavorando al lancio della sua prossima smart Band 10, che sostituirà il modello Smart Band 9 che è uscito a settembre dello scorso anno.

Oggi abbiamo qualche dettaglio in più dal punto di vista tecnico e alcune immagini render.

Xiaomi Smart Band 10 in arrivo: prime immagini render e dettagli sulle specifiche principali

Da quello che è trapelata la prossimo smart band dell’azienda cinese si presenterà con un display AMOLED da 1.72 pollici di diagonale e risoluzione nativa 212 x 250 pixel (336 PPI).

La scocca sarà rifinita in metallo (alluminio probabilmente) nei colori argento, nero e oro-rosa, con cinturini in TPU che saranno disponibili nei colori abbinati: bianco, nero e rosa.

L’indossabile dovrebbe avere dimensioni pari a 46.57 x 22.54 x 10.95 mm e un peso di 15,95 grammi (ovviamente senza cinturini).

Si prevede l’utilizzo di una batteria interna da 233 mAh che secondo le ultime voci di corridoio dovrebbe garantire alla Smart Band un’autonomia massima fino a 21 giorni, e dovrebbe metterci circa un ora per ricaricarsi dallo zero al cento per cento.

Dal punto di vista dei sensori, la Band 10 dovrebbe essere dotata di accelerometro, giroscopio, bussola elettronica, sensore PPG e sensore di luce ambientale.

Il software dovrebbe essere gestito tramite una versione della HyperOS 2.0 con supporto ad oltre 150 modalità sportive.

Non c’è ancora una data ufficiale di lancio della Xiaomi Smart Band 10, ma si pensa che l’indossabile arriverà in Cina prima della fine dell’estate, e successivamente in Europa.

Sulla carta avrà un prezzo di vendita intorno ai 40 euro.

Comunque dato che Xiaomi non ha ancora ufficializzato il prodotto, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

