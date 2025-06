Xiaomi Smart Band 10 ufficiale: prezzo e differenze con Band 9

Ufficializzata in Italia la nuova Xiaomi Smart Band 10, ecco quali sono le principali differenze rispetto alla precedente Xiaomi Smart Band 9: i dettagli da conoscere.

A distanza di un paio di giorni dal lancio ufficiale in Cina, Xiaomi ha reso disponibile all’acquisto anche in Italia la nuova smart band di decima generazione.

Vediamo cosa cambia rispetto alla Xiaomi Smart Band 9.

Xiaomi Smart Band 10 ufficiale in Italia: prezzo e differenze con Smart Band 9

Evidenzieremo in grassetto le differenze.

La prima differenza che si nota maggiormente tra la nuova Smart band e quella dell’anno scorso è sicuramente la grandezza del display.

La Xiaomi Smart Band 10 utilizza infatti un nuovo display Amoled da 1.72 pollici di diagonale con risoluzione nativa 212 x 520 pixel e una luminosità di picco di 1500 nit.

Rispetto al modello Smart Band 9 risulta essere quindi più luminosa (1200 nits) e leggermente più risoluta (1.62 pollici per 192 x 490 pixel).

Su tutti e due i modelli c’è sempre il sensore di luce ambientale per la regolazione della luminosità del display.

La nuova Band 10 pur avendo un display decisamente più grande non cambia molto a livello di dimensioni rispetto alla Band 9: 46,57 x 22,54 x 10,95 mm vs 46,53 x 21,63 x 10,95 mm.

Questo è dovuto perché i bordi intorno al display sono più sottili e simmetrici rispetto alla versione 9.

Anche il peso rimane per lo più invariato: 15,95 grammi vs 15,8 grammi senza cinturino.

Della Smart Band 10 esiste però una versione con nuova rifinitura in ceramica con dimensioni pari a 47,74 x 23,94 x 10,95 mm e un peso di 23,05 grammi.

La scocca risulta essere migliorata in termini di resistenza grazie all’utilizzo di una lega di alluminio sabbiato che però è disponibile in sole tre colorazioni rispetto alle 5 disponibili sulla versione Band 9: Midnight Black, Glacier Silver, Mystic Rose.

Su tutti e tutti e due i modelli c’è la certificazione 5 ATM, per la resistenza all’acqua fino a 50 m di profondità.

Sia la Band 10 che la Band 9 hanno una serie di cinturini di vari materiali che permettono di personalizzare l’indossabile a seconda dei propri gusti estetici.

Analizzando i sensori dedicati alla salute e al fitness, la Smart Band 10 sulla carta utilizza versioni più accurate rispetto alla Smart Band 9.

Troviamo infatti l’Accelerometro, il Giroscopio, Frequenza cardiaca ottica e il saturimetro, la bussola elettronica.

Il nuovo modello inoltre utilizza il Bluetooth 5.4.

Come il modello precedente, la Smart Band 10 garantisce il monitoraggio di Oltre 150 modalità sportive, e rispetto alla Band 9 ha una Modalità nuoto migliorata per il monitoraggio della frequenza cardiaca subacquea in tempo reale, e la trasmissione della frequenza cardiaca durante il ciclismo ad apparecchi contachilometri compatibili e un monitoraggio con informazioni avanzate sul sonno

A livello di autonomia, nonostante ci sia un display più grande, la Band 10 risulta essere maggiormente ottimizzata.

La batteria di entrambi gli indossabili rimane sempre da 233 mAh (con ricarica in 1 ora), ma la Smart Band 10 garantisce 8 giorni d’autonomia in modalità utilizzo intensivo (Contro i 6.6 giorni della Band 9).

L’autonomia con AOD attivo rimane per entrambe le smart band pari a 9 giorni, e l’autonomia massima con utilizzo tipico rimane per entrambe 21 giorni.

La Smart Band 10 di Xiaomi è compatibile con smartphone Android 8.0 e versioni successive e Apple iPhone con iOS 14.0 e versioni successive, dato che utilizza la versione software HyperOS 2.0 con varie funzionalità aggiuntive come sveglia, timer, meteo, torcia, trova il mio dispositivo etc.

Dove acquistare la Xiaomi Smart Band 10

Potete già acquistare la Xiaomi Smart Band 10 al prezzo di 48,83 euro (VS 49,99 euro listino) su Amazon Italia https://amzlink.to/az0nT23aPIZM4 nei tre colori disponibili, oppure scegliere la versione in ceramica a 59,99 euro. (In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati).

