Xiaomi Smart Band 7 NFC arriva la versione Globale: debutto in Italia entro aprile 2023?

La Xiaomi Smart Band 7 NFC fa il suo debutto sul sito Globale: ci sono buone probabilità che sarà annunciata anche per il mercato italiano entro fine aprile 2023.

Nonostante la Smart Band 7 NFC è stata ufficializzata in Cina quasi un anno fa, sul mercato globale (Europa e Italia inclusa) è al momento disponibile solo la versione senza chipset NFC.

Ma la situazione potrebbe cambiare entro la fine di questo mese.

Xiaomi Smart Band 7 NFC versione Globale in arrivo: i dettagli

Infatti l’azienda cinese ha inserito sul proprio sito ufficiale Globale la pagina dedicata alla Smart Band NFC.

Non c’è ancora una data ufficiale di commercializzazione, ma sappiamo che in data 18 aprile 2023 sarà presentato il nuovo Xiaomi 13 Ultra anche in Italia.

Durante la presentazione del 13 Ultra potrebbe essere annunciata anche la versione NFC della Smart band di Xiaomi.

Ma quanto potrebbe costare la versione NFC della Xiaomi Smart Band 7 in Italia?

Al momento la versione non NFC ha un prezzo di listino ufficiale di 59,99 euro, mentre in passato la Smart Band 6 NFC fu presentata al grande pubblico con un prezzo di listino di 54,99 euro.

Considerato che il trend dei prezzi è in aumento, e la versione NFC non può costare meno della versione senza chipset NFC, possiamo credere che la nuova versione costerà almeno 69,99 euro di listino.

Le caratteristiche hardware

Lato caratteristiche hardware la Smart Band 7 NFC è praticamente identica alla versione non NFC.

Troviamo il display Amoled da 1.62 pollici di diagonale con risoluzione 490 x 192 pixel, 500 nits di luminosità e con la funzionalità always-on.

La sensoristica prevede l’accelerometro a 3 assi, un giroscopio a 3 assi, un sensore di frequenza cardiaca PPG e un sensore SPO2.

Questo permette di supportare fino a 110 attività sportive, il monitoraggio della frequenza cardiaca, della qualità del sonno, del livello di ossigeno nel sangue, dello stress, del ciclo mestruale e altro.

Inoltre la Band è certificata per resistere a 5ATM sott’acqua, quindi è completamente impermeabile.

L’autonomia è di tutto rispetto, dato che ha una durata della batteria media di 14 giorni con utilizzo normale.

Fonte: Notizia ufficiale

