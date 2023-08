Xiaomi Smart Band 8 Pro ufficiale in Cina: caratteristiche e prezzo

Ufficializzato in Cina il nuovo indossabile Xiaomi Smart Band 8 Pro: queste le caratteristiche principali e il prezzo di vendita.

Dalla Cina arriva una nuova Smart band, ovvero la versione Pro della Band 8 che era stata annunciata nel paese asiatico qualche settimana fa e che non ha ancora fatto il suo debutto ufficiale in Italia.

Xiaomi Smart Band 8 Pro ufficiale: caratteristiche e prezzo di vendita in Cina

Rispetto alla versione non Pro, la nuova Band 8 Pro si presenta con un display Amoled più grande da 1.74 pollici di diagonale, risoluzione nativa più elevata 336 x 480 pixel (336 ppi), e una luminosità massima di 600 nits (contro i 500 nits della versione normale).

Il pannello è protetto da Gorilla Glass ed ha una classica frequenza di aggiornamento a 60Hz.

L’indossabile è un po’ più pesante rispetto al predecessore, 22,5 grammi, ma in compenso è più sottile con uno spessore massimo di 9,9 mm (contro gli 11 mm della versione non pro).

Il corpo della smart band è disponibile nei colori argento e nero, ed è certificato per resistere a 5ATM sott’acqua,

Xiaomi ha migliorato l’autonomia generale dell’indossabile grazie ad una batteria più grande

Infatti adesso la smart band garantisce fino a 14 giorni di utilizzo normale contro i 12 giorni della versione non pro.

L’azienda cinese punta molto sulla personalizzazione: 100 quadranti software selezionabili e ben 10 cinturini: 4 in silicone, 2 intrecciati, 3 in pelle e 1 milanese.

Come sensori principali troviamo:

GPS (vi permette di utilizzare la smart band per attività all’aperto senza aver lo smartphone con voi)

sensori più precisi per la frequenza cardiaca e dell’ossigeno nel sangue (SpO2)

presenza del chipset NFC per i pagamenti in mobilità (non sappiamo se verrà supportata anche per l’eventuale versione internazionale)

Di fatto lato fitness mantiene tutte le altre funzionalità già viste nella Band 8.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita in Cina la versione con cinturino semplice in silicone ha un prezzo di vendita di 400 Yuan Cinesi, ovvero 50 euro attuali.

Il prezzo sale a 450 Yuan con il cinturino in pelle (57 euro), mentre i cinturini intrecciati in pelle opzionali costano 100 Yuan l’uno (12,60 euro) e l’elegante opzione milanese viene 200 Yuan (25 euro).

Sfortunatamente Xiaomi non ha ancora rilasciato nessun dettagli sull’eventuale disponibilità in Europa.

