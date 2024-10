Xiaomi Smart Band 9 Active in arrivo: le immagini render

Prime immagini render svelano il design della prossima Smart band economica Xiaomi Smart Band 9 Active: ecco i dettagli conosciuti al momento.

Come sappiamo ormai da un paio di anni Xiaomi lancia tre versioni della propria smart band: base, pro e Active.

Al momento l’azienda cinese ha presentato solo la versione Base, ma presto arriveranno pure la versione Pro e Active.

Xiaomi Smart Band 9 Active si mostra in alcune immagini render in vari colori disponibili

Le prime immagini render della Band 9 Active ci mostrano l’indossabile in tre colorazioni diverse con un design che non è molto distante da quello dell’attuale Smart Band 8 Active.

Per adesso i colori mostrati sono il classico avorio, grigio scuro e rosa, ma potrebbero esserci altri colori da annunciare con la presentazione ufficiale del prodotto.

Lato estetico il design mostra ha uno schermo più grande rispetto alla Smart Band 9 base e una rifinitura più robusta (ma dall’aspetto meno premium) dato che si tratta della serie Active.

Si parla di un display LCD IPS da 1.47 pollici di diagonale con form-factor rettangolare.

La Xiaomi Smart Band 9 Active dovrebbe arrivare a garantire fino a 18 giorni di utilizzo (probabilmente in modalità risparmio energetico).

L’azienda cinese non ha ancora svelato date di annuncio/commercializzazione del prodotto, ma i tempi di attesa (soprattutto in Cina) non sembrano essere lunghi.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita, ci aspettiamo un prezzo al lancio simile alla Smart Band 9 Active quindi intorno ai 24,99 euro o poco meno.

Comunque dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: immagini

SEGUIMI SU GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon, sono pure su Flipboard