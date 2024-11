Xiaomi Smart Band 9 Active ufficiale: le principali caratteristiche

Xiaomi Smart Band 9 Active è stata ufficializzata sul sito globale dell’azienda cinese e dovrebbe arrivare presto anche in Italia: ecco le sue principali caratteristiche.

Xiaomi ha aggiornato il suo portafoglio prodotti della serie Band 9 introducendo la Smart band più economica del lotto che dovrebbe prendere il nome di Smart Band 9 Active.

Di fatto quest’indossabile dovrebbe essere il successore dell’attuale Smart Band 8 Active già venduta in Italia.

Xiaomi Smart Band 9 Active le principali caratteristiche hardware

Display e Design

La Band 9 Active si differenzia dalla Band 9 per il fatto che ha un display più squadrato da 1.47 pollici di diagonale con tecnologia LCD IPS, risoluzione 172 x 320 pixel (247 PPI) e frequenza di aggiornamento a 60Hz.

Il display è protetto da vetro rinforzato anti graffi.

L’utente potrà personalizzare le informazioni mostrate dal display tramite l’applicazione di oltre 100 quadranti.

Il corpo della Smart band ha dimensioni pari a 45,9 x 26,94 x 9,99 mm per un peso complessivo di 16,5 grammi senza cinturino.

Per personalizzare la colorazione dell’indossabile Xiaomi ha reso disponibile al consumatore tre tipi diversi di cinturino in morbido materiale TPU con stile casual, sportivo e trendy e nelle colorazioni nero, beige bianco o rosa.

Tra i cinturini opzionali ce ne sta pure uno luminoso che assorbe la luce durante il giorno e si illumina al buio per le corse serali.

Va da ricordare che la Xiaomi Smart Band 9 Active è anche certificata resistente all’acqua 5 ATM, quindi può essere utilizzata sotto la doccia o per nuotare in piscina/mare.

Sensori e Fitness

A livello di sensoristica generale troviamo il Sensore PPG, l’Accelerometro e il Motore ERM per le vibrazioni.

Per la sensoristica dedicata alla salute c’è il Monitoraggio della frequenza cardiaca, il Monitoraggio SpO₂ (saturazione dell’ossigeno nel sangue), la Gestione della salute delle donne (ciclo, mestruazioni etc), la Misurazione dello stress, il Monitoraggio scientifico del sonno.

Oltre a questo l’indossabile è in grado di gestire e monitorare oltre 50 attività sportive come la corsa, il ciclismo all’aperto e il canottaggio.

Tra le altre funzionalità troviamo la notifica di Eventi, il Controllo della musica e la visualizzazione del Tempo atmosferico.

Autonomia e connettività

Xiaomi afferma che la nuova Smart Band 9 Active è in grado di garantire fino a 18 giorni d’autonomia con utilizzo tipico e fino a 9 giorni d’autonomia con utilizzo pesante.

La batteria interna da 300 mAh viene ricaricata tramite il cavo magnetico in dotazione in meno di 120 minuti (da zero a cento).

Per funzionare l’indossabile si deve collegare tramite connettività Bluetooth (supporto fino alla 5.3) con uno smartphone Android (8.0 o successivo) o iPhone iOS 12 o successivo e può essere gestita tramite l’applicazione Mi Fitness scaricabile dagli store ufficiali.

Prezzo e disponibilità in Italia Smart Band 9 Active

Al momento la Xiaomi Smart Band 9 Active non ha ancora un prezzo di vendita o disponibilità in Italia, ma pensiamo che l’azienda cinese la proporrà ad un prezzo di lancio di 24,99 euro identico a quella della Smart Band 8 Active.

Fonte: Notizia Ufficiale

