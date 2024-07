Xiaomi Smart Band 9 e Watch S4 Sport c’è la data di lancio (in Cina)

Svelate le date di annuncio dei prossimi Xiaomi Smart Band 9 e Watch S4 Sport in Cina: ecco quello che sappiamo al momento.

Tra poche ore in Cina si terrà un evento mediatico di Xiaomi nel quale saranno presentate le prossime smart Band e un nuovo orologio smart.

Stiamo parlando delle Smart Band 9, il dopo Smart Band 8 già presenti in Italia da ormai diversi mesi, e il Watch S4 Sport che dovrebbe essere un orologio smart dedicato allo sport a livello professionale.

Xiaomi Smart Band 9 e Watch S4 Sport: la data dell’annuncio ufficiale

Ebbene entrambi i modelli saranno annunciati da Xiaomi in data 19 luglio 2024 alle ore 19.00 locali, ovvero in Cina: non è un annuncio dedicato agli utenti europei, dato che questi due prodotti se arriveranno da noi saranno presentati con un evento dedicato all’Europa.

Per quanto riguarda la Band 9 precedenti rumors affermano che la smart band avrà una scocca rifinita in metallo e un software rinnovato rispetto al modello Band 8.

Come la Band 8 anche la Band 9 offrirà una serie di cinturini di materiali e stili diversi, per rendere la Smart band personalizzabile dagli utenti: alla moda, sportiva o casual.

Si pensa che la Band 9 verrà lanciata sul mercato ad un prezzo di 239 Yuan Cinese che al cambio attuale fanno circa 30 euro.

Ci sarà pure una variante con chipset NFC che dovrebbe costare 279 Yuan, ovvero circa 35 euro.

Più o meno quindi ci si aspetta un prezzo di vendita al lancio in Cina simile a quello della Band 8 avvenuto nel 2023.

Lo smartwatch Xiaomi Watch S4 Sport da quello che è trapelato dovrebbe utilizzare una scocca in titanio e protezione del display in vetro zaffiro, quindi materiali ultra premium, e montare una corona rotante per funzionalità personalizzate.

Ci si aspetta un comparto hardware di livello, probabilmente con supporto a WearOS e con funzionalità avanzate per il monitoraggio delle attività sportive.

Non ci sono ancora indiscrezioni sul prezzo di vendita del Watch S4 Sport, ma aspettatevi un prezzo di vendita superiore ai 300 euro sicuramente in Cina.

