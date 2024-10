Xiaomi Smart Band 9 Pro ufficiale: le caratteristiche

Ufficiali in Cina i nuovi Xiaomi Smart Band 9 Pro: ecco le caratteristiche principali dell’indossabile che dovrebbe arrivare in Europa nelle prossime settimane.

Xiaomi allarga la famiglia delle Smart band della serie 9 dato che proprio oggi ha ufficializzato in Cina la versione Smart Band 9 Pro.

Rispetto alla versione normale, troviamo un display più grande e rifiniture più premium.

Xiaomi Smart Band 9 Pro ufficiale in Cina: quello che dovete conoscere al momento

Il nuovo indossabile monta un display Amoled da 1.74 pollici di diagonale con risoluzione nativa 336 x 400 pixel e una luminosità di picco di 1200 nit che gli permette di essere visto bene anche all’aperto.

La scocca in metallo (alluminio) della Smart band ha dimensioni pari a 43.27 x 32.49 x 10.8 mm e un peso complessivo di soli 24,5 grammi.

Gode della certificazione AT5M (può immergersi sott’acqua fino a 30 metri) e quindi può essere utilizzata per monitorare attività fisiche come nuoto in piscina e al mare.

A livello di connettività la Smart band gode del Bluetooth 5.4, integra il GPS, GLONASS, Galileo e QZSS e almeno in Cina ha pure il supporto al chipset NFC per i pagamenti in mobilità.

Non sappiamo se in Europa arriverà più o meno con quest’ultima funzionalità.

La Xiaomi Smart Band 9 Pro viene alimentata da una batteria da 350 mAh che secondo il produttore cinese gli permette di godere di un autonomia massima di circa 21 giorni.

Probabilmente questo risultato si può ottenere solamente utilizzando il profilo con risparmio energetico.

Come sensoristica per le attività fisiche e la salute la smart band 9 pro misura la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue, lo stress e monitora anche il sonno.

Il software può registrare i dati di oltre 150 attività sportive incluso il monitoraggio avanzato per la corsa e il nuoto.

Al momento la Xiaomi Smart Band 9 Pro è disponibile solo in Cina ad un prezzo di listino di 399 Yuan (circa 51 euro), con accessori come i cinturini in metallo da 169 yuan (22 euro) e quelli in pelle vegana da 99 Yuan (13 euro circa).

