Xiaomi Smart Band 9 ufficiale in Cina: prezzo e caratteristiche

Ufficializzato oggi in Cina la nuova Xiaomi Smart Band 9 successore dell’attuale Smart Band 8: scopriamo prezzi e dettagli tecnici.

Giusto ieri vi avevamo segnalato l’arrivo di nuovi indossabili da parte di Xiaomi, e oggi c’è stato l’annuncio ufficiale di una nuova smart band, di un nuovo smartwatch e di nuove cuffie TWS.

Al momento i tre nuovi prodotti sono stati annunciati in Cina, ma dovrebbero arrivare anche in Europa in un secondo momento.

Qua scopriamo i dettagli della smart band.

Xiaomi Smart Band ufficiale in Cina: i dettagli da conoscere

La nuova Smart band arriva nelle colorazioni rosa, nero, bianco e blu chiaro per la versione base con rifinitura in metallo, ma ne esiste una speciale con rifinitura in ceramica nella colorazione bianca.

Alla scocca possono essere abbinati diversi tipi di cinturini che aiutano a personalizzare il dispositivo.

Tutte le band sono certificazione 5ATM quindi sono utilizzabili per il nuoto e sotto la doccia.

Monta una display Amoled da 1.62 pollici di di agonale che raggiunge una una luminosità massima di 1200 nit, quindi una buona visibilità in qualsiasi condizioni di luce, e supporta l’Always On Display.

Rispetto alla Smart Band 8, Xiaomi afferma che la nuova Smart Band 9 ha sensore dedicato alla misurazione della frequenza cardiaca più preciso del 16%.

Inoltre l’azienda cinese ha collaborato con l’università di Pechino per sviluppare un rilevamento migliore dei problemi respiratori durante il monitoraggio del sonno.

E’ stato poi inserito un nuovo un motore lineare e con 20 modalità di vibrazione tra cui scegliere.

La Smart Band 9 promette circa 21 giorni d’autonomia con uso normale e fino a 9 giorni con utilizzi continuo dell’AOD (Always On Display) con la batteria integrata da 233 mAh.

Esiste una versione con chipset NFC ma è probabile che quest’ultima non sarà commercializzata in Europa.

La versione con NFC ha due funzionalità in più: permette i pagamenti in mobilità e può fungere pure da chiave per la nuova macchina elettrica Xiaomi SU7.

Per adesso sappiamo che la smart band è commercializzata in Cina a questi prezzi:

versione base con scocca in metallo senza NFC prezzo 250 Yuan Cinesi (31 euro al cambio attuale)

versione base con NFC prezzo 300 Yuan (38 euro circa)

versione speciale con scocca in ceramica prezzo 350 Yuan (44 euro circa)

Non ci resta che aspettare un evento/comunicazione per vederla commercializzata nelle prossime settimane anche in Italia.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon