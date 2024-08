Xiaomi: smartphone con batteria da 7500 mAh e ricarica a 100W in arrivo

Secondo recenti rumors Xiaomi sta lavorando su un nuovo smartphone che promette una batteria enorme e una ricarica rapida decisamente veloce: i dettagli trapelati.

Xiaomi oltre al settore della ricarica rapida, è stato tra i primi produttori al momento a mostrare una demo con ricarica rapida da 200W, sta spostando la sua attenzione su un nuovo prodotto con batteria potenziata.

Xiaomi: uno smartphone con batteria da 7500 mAh e ricarica rapida da 100W in fase di sviluppo

Secondo recenti rumors l’azienda cinese sta sviluppando una tecnologia che permetterebbe ad uno smartphone di implementare una batteria da 7000 mAh con ricarica rapida a 120W o una batteria da 7500 mAh con ricarica rapida via cavo a 100W.

Queste sarebbero le soluzioni più estreme attualmente in fase di ricerca e sviluppo nel settore batteria e ricarica rapida di Xiaomi.

Con queste velocità la batteria da 7500 mAh potrebbe ricaricarsi (in condizioni ottimali) da zero a cento in circa 63 minuti, mentre la batteria da 7000 mAh con ricarica da 120W completerebbe il tutto in appena 40 minuti.

L’azienda sta testando comunque altre soluzioni che potrebbero essere implementate su altri smartphone, con batterie più piccole ma ricarica rapida sempre molto veloce.

Si parla infatti di una possibile batteria da 6500 mAh con ricarica rapida a 100W (49 minuti da zero a cento), una batteria da 6000 mAh con ricarica rapida a 120W (30 minuti), e batterie classiche da 5500 mAh (100W in 34 minuti) e batterie da 5000 mAh (120W in soli 18 minuti).

La tendenza a vedere smartphone con batterie sempre più grandi sarà una costante nel corso del 2024, e sicuramente avrà un’importante miglioramento nel 2025.

Produttori come Oppo, Honor, Vivo e OnePlus stanno già puntando sulle nuove batteria con tecnologia in silicio-carbonio che offrono una maggiore densità energetica rispetto al passato.

Di fatto le nuove batteria permetteranno di alimentare smartphone sempre più sottili (ad esempio il Vivo X Fold3 ha una batteria da 5.500 mAh con ricarica da 80 W in un corpo sottile da 4,7 mm) o con spessori classici ma batterie più potenti (l’OnePlus Ace 3 Pro sfoggia una batteria da 6.100 mAh con ricarica da 100 W in uno spessore di 8.9 mm).

Vedremo cosa ci aspetta il futuro.

Fonte: Via

