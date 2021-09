Xiaomi sta testando la MIUI Pure Mode: più protezione verso app malevole

Il team di sviluppo software di Xiaomi sta testando una nuova funzionalità che prende il nome di MIUI Pure Mode: aiuterà gli utenti a proteggersi da eventuali app malevole.

Come molti di voi sanno Xiaomi ha sviluppato la propria interfaccia Android con il nome di MIUI, ed ad oggi siamo arrivati alla versione 12.5.

La MIUI 12.5 si sta poi evolvendo nella MIUI 12.5 Enhanced che punta a risolvere i bugs delle versioni precedenti e ottimizzare vari aspetti prestazionali.

Xiaomi sta testando una nuova funzionalità: la MIUI Pure Mode

Oltre a questo il tema di sviluppo di Xiaomi sta lavorando ad una nuova funzionalità chiamata MIUI Pure Mode.

Al momento tale funzione è solamente disponibile per un numero ristretto di beta tester che risiedono in Cina.

Secondo quanto è trapelato la Pure Mode aiuterà gli utenti a contrastare l’installazione di eventuali applicazioni malevole.

Xiaomi ha infatti affermato che il 40% delle applicazioni che vengono installate manualmente tramite il MIUI Installer non hanno superato l’audit di sicurezza dell’azienda, e circa il 10% sono state riconosciute come un rischio per la sicurezza.

Per contrastare questo problema la MIUI Pure Mode:

disabiliterà il sideload sugli APK per impostazione predefinita; disabiliterà l’installazione in background delle app.

Ovviamente tale funzione verrà attivata solo tramite il consenso e conoscenza dell’utente, quindi sarà opzionale e attivabile/disattivabile a piacimento.

Al momento non sappiamo se effettivamente Xiaomi deciderà di implementare a breve o meno questa nuova funzionalità nella versione ufficiale e per consumatori della MIUI al di fuori della Cina.

Infatti al momento la stragrande maggioranza delle applicazioni Android sul suolo europeo ed internazionale avviene tramite il Google Play Store, che ha già un sistema di controllo dei software potenzialmente malevoli.

Fonte: Via