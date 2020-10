Xiaomi svela la ricarica Wireless a 80W: il video

In un video dimostrativo Xiaomi svela le potenzialità della sua nuova ricarica Wireless al 80W: una batteria da 4000 mAh si ricarica in 19 minuti.

Ad agosto di quest’anno (2020) Xiaomi ha festeggiato il suo decimo anniversario presentando due smartphone: il MI 10 Ultra e il Redmi K30 Ultra.

Tra le novità lato hardware di questi due smartphone, troviamo la ricarica wireless da 50W sul modello Mi 10 Ultra, attualmente la più veloce sul mercato.

Oggi l’azienda cinese ha dimostrato tramite un video ufficiale, che la ricarica wireless a 50W presto potrebbe essere soppiantata da una ricarica wireless ancora più veloce.

Xiaomi mostra in un video le potenzialità della nuova ricarica wireless a 80W

Infatti nel video Xiaomi ha mostrato in anteprima la sua nuova ricarica wireless con una potenza massima di 80W.

Se la ricarica senza fili a 50W è in grado di ricaricare una batteria da 4500 mAh da zero a cento in circa 40 minuti, quella da 80W promette una ricarica da zero a cento per una batteria da 4000 mAh in appena 19 minuti.

Più nello specifico in appena un minuto si può ricaricare la batteria da 4000 mAh al 10%, e in soli 9 minuti al 50%.

Sfortunatamente Xiaomi non ha ancora svelato quando ufficialmente rilascerà sul mercato la ricarica rapida a 80W, che ovviamente sarà una delle principali novità dei prossimi smartphone top di gamma dell’azienda cinese.

Fonte: Notizia ufficiale