Xiaomi TV+ arriverà in Italia gratis per tutte le Smart TV Android dell’azienda

L’applicazione Xiaomi TV+ arriverà in Italia su tutte le Smart TV con Android TV dell’azienda cinese con canali gratuiti: ecco i dettagli.

Xiaomi ha raggiunto una partnership con RTL AdAlliance per introdurre un sistema pubblicitario per il lancio dell’applicazione Xiaomi TV+ che arriverà sugli Smart TV dell’azienda asiatica.

L’applicazione in questione sarà disponibile in Germania, Francia, Spagna e Italia in maniera del tutto gratuita.

Da quello che sappiamo la nuova Xiaomi TV+ è un servizio di streaming FAST (in stile Pluto TV, Samsung TV Plus) che verrà pre-installato sugli Smart TV Xiaomi (nuovi e con aggiornamenti per quelli già usciti), e si potrà scaricare anche tramite il Google Play Store di Android TV su tutte le TV compatibili.

L’app permetterà agli utenti di visionare oltre 100 canali TV digitali tramite una connessione Internet.

Il servizio ribadiamo non necessita di nessun abbonamento, e per mantenere i costi di visione saranno introdotte pubblicità gestite dalla RTL AdAlliance.

Non si sa ancora quali canali saranno trasmessi, ma ce ne dovrebbero essere di tutti i gusti (Sport, commedia, romantiche, horror, avventura, food, eccetera).

Lo afferma anche Eugene Lu Head of Programmatic Advertising, International Internet Business Department, di Xiaomi:

“La nostra selezione di canali offre qualcosa per tutti i gusti. Una proposta che crea spazi pubblicitari attraenti per i brand che cercano un inventario orientato al pubblico, ma sicuro per il brand. RTL AdAlliance racchiude questi canali in un’offerta completa di pubblicità televisiva e CTV che soddisfa gli stessi criteri di qualità a cui aspiriamo. I team di vendita radicati a livello locale e altamente specializzati che RTL AdAlliance fornisce nei mercati e a livello internazionale sono in una posizione unica per aiutare gli inserzionisti a massimizzare il potenziale del nostro portafoglio. Siamo molto lieti di collaborare con RTL Ad Alliance per portare vero valore ai nostri clienti garantendo al contempo la migliore esperienza utente“.

Al momento non ci sono ancora date ufficiali sul lancio della piattaforma on streaming su Android TV, ma pensiamo che i tempi sono abbastanza maturi e le tempistiche di attesa saranno brevi.

