Xiaomi TV BOX 2a generazione con i nuovi standard 4K per Smart TV: che prezzo di lancio!

Il nuovo Box Android TV basato sul sistema operativo Android 11 Xiaomi TV Box S 2a generazione disponibile all’acquisto in Italia: disponibile fin da subito ad un buon prezzo lancio!

Se volete aggiornare agli standard più moderni la vostra Smart TV, il nuovo TV Box S di Xiaomi potrebbe fare al caso vostro.

Xiaomi TV Box S 2a generazione in offerta al prezzo di 58 euro: ecco dove acquistarlo con spedizione da Italia

Potete acquistar il Box Android TV Xiaomi Box S 2a generazione al prezzo di 57,99 euro IVA e spedizione inclusa da magazzino Italia seguendo questo link: https://ebay.us/nVNbag.

Xiaomi Italia non ha ancora svelato il prezzo di vendita, ma sulla carta dovrebbe costare 99,99 euro al lancio.

I tempi della consegna della spedizione sono di 2 giorni lavorativi dopo il pagamento.

Il Box ovviamente gode di 2 anni di garanzia Italia, inoltre potete restituire il prodotto entro 30 giorni, in questo caso però l‘acquirente paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.

Attenzione il prezzo potrebbe variare nel tempo, o le scorte potrebbero esaurirsi: chi prima arriva meglio alloggia!

Per altre promo seguite la nostra sezione OFFERTE o iscrivetevi sul canale TELEGRAM in modo da aggiornavi sulle più recenti novità (alcune esclusive).

Alcuni dettagli tecnici sul nuovo Xiaomi TV Box S di seconda generazione

E’ un box certificato da Google quindi non ha problemi a riprodurre alla massima risoluzione possibile video on demand come Netflix, ma è ottimo per vedere il campionato in streaming di Serie A in alta definizione su Dazn collegato alla vostra TV di casa.

Infatti basterà installare le applicazione per Android TV di Dazn per godersi tutte le partite alla migliore risoluzione disponibile (se la vostra band in WIFI lo permettono).

Con l’aggiornamento ad Android TV 11 si potrà vedere pure Amazon Prime Video.

Il Box Mi Box S inoltre supporta nativamente il comando remoto vocale per l’assistente Google, funge da Google Chromecast e riproduce video in Ultra HD 4K a H265 a 10bit HDR senza problemi.

Presente la classica porta USB per i contenuti da fonti esterne (chiavetta, hard disk o ssd portatile), supporto al WIFI AC per una banda potenziata.

Queste erano la caratteristiche già presenti nella prima generazione, scopriamo cosa cambia nella seconda generazione.

Nella seconda generazione ci saranno queste novità, alcune decisamente importanti:

Viene montato un chipset Amlogic S905X4 Quad-Core che utilizza Core Cortex A55 (a 2Ghz) e non più Cortex A53 (più reattivo in tutte le operazioni) Monta la GPU Mali G31 MP2, più aggiornata e potente rispetto GPU Mali-450 MP5 (nuovi standard e accelerazione hardware potenziata) Viene supportato lo standard HDR10+ e il Dolby Vision (contro il solo standard HDR10 della prima generazione) Supporto per la decodifica al nuovo codec di ultima generazione AV1 (standard migliore anche del H265/HEVC) per i futuri contenuti on demand o da supporto esterno fisico Supporto allo standard Bluetooth 5.2 (contro il Bluetooth 4.2 della prima generazione)

Per maggiori informazioni sul prodotto.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon