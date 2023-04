Xiaomi TV Box S (seconda generazione) in arrivo in Italia: che cosa cambia?

La versione globale dello Xiaomi TV Box S di seconda generazione è stata già individuata in alcuni rivenditori asiatici, e arriverà sicuramente in Italia: quali sono i cambiamenti?

Se volete trasformare la vostra TV in una Smart TV android sicuramente in passato avete sento parlare dello Xiaomi TV Box S, il TV Box che permette la visione di contenuti multimediali 4K Ultra HD in streaming o da locale.

Xiaomi TV Box S (Seconda generazione) in arrivo nella versione Globale anche in Italia

Oggi abbiamo le prime conferme che l’azienda cinese ha iniziato a rilasciare la versione Globale della seconda versione del TV Box S.

Infatti ad esempio noi vi abbiamo segnalato la possibilità di acquistare il nuovo dispositivo di seconda generazione tramite il nostro canale Telegram intorno ai 65 euro spedito da un noto rivenditore cinese.

Ma quali sono le differenze della Xiaomi TV Box S di seconda generazione rispetto a quella di prima generazione?

Da quello che abbiamo visto le differenze saranno sia dal punto di vista hardware che dal punto di vista software.

Il Box esternamente rimarrà del tutto invariato nella sua forma rettangolare con bordi circolari e dimensioni pari a 95 x 95 x 17 mm.

Il primo cambiamento hardware importante è il chipset utilizzato.

Nella seconda generazione verrà montato un chipset Amlogic S905X4 Quad-Core che utilizza Core Cortex A55 (a 2Ghz) e non più Cortex A53.

Cambia pure la GPU, aspetto molto importante per la riproduzione di contenuti video.

Infatti il nuovo chipset monta la GPU Mali G31 MP2, più aggiornata e potente rispetto GPU Mali-450 MP5 di qualche anno fa.

Grazie al nuovo chipset il TV Box S di seconda generazione migliora diversi standard visivi:

viene supportato l’HDR10+ e il Dolby Vision (contro lo standard HDR10 della prima generazione)

(contro lo standard HDR10 della prima generazione) Supporto per la decodifica al nuovo codec di ultima generazione AV1 (standard migliore anche del H265/HEVC)

Un altro cambiamento grazie al nuovo chipset lo troviamo nel nuovo standard Bluetooth 5.2, che migliora l’esperienza d’uso in maniera importante rispetto allo standard Bluetooth 4.2 della prima generazione di Tv Box S.

Il resto del comparto hardware rimane pressoché immutato, con 2GB di ram, 8GB di memoria interna, Wi-Fi AC Dual Band, porta USB 2.0 (per chiavette e Hard disk esterni), HDMl 2.0a, Jack per cuffie da 3.5mm, DCjack.

Troviamo poi il comodo telecomando Bluetooth, che in questa seconda versione ha qualche pulsante in più dedicato ai servizi streaming più famosi.

Da ricordare poi che lato Software il nuovo Xiaomi TV Box S esce sul mercato con Google TV (Basato su Android 11) e non più su Android TV 9.0 della prima generazione.

Rimangono anche se ottimizzati in maniera diverse funzionalità come:

Hub di controllo Smart home con Google Assistant

Contenuto UI con suggerimenti

Accesso a Google Play

Chromecast built-in

Non sappiamo quando e a che prezzo Xiaomi proporrà il Box di seconda generazione in Italia, ma sappiamo che in data 18 aprile 2023 ci sarà la presentazione dello Xiaomi 13 Ultra.

Magari lo stesso giorno avremo dettagli su altri prodotti in arrivo.

