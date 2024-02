Xiaomi Watch 2 in arrivo in Europa: prezzo e specifiche svelate

Lo Xiaomi Watch 2 la versione “economica del Watch 2 Pro è stata individuata in alcuni siti di rivenditori in Europa: ecco quello che sappiamo.

Alcuni rivenditori Europei, non Italiani per il momento, hanno iniziato a commercializzare in anteprima lo Xiaomi Watch 2 ovvero la versione più economica del Watch 2 Pro già acquistabile nel nostro paese.

Grazie a questo conosciamo dettagli sullo smartwatch.

Xiaomi Watch 2 i dettagli sul prezzo in Europa e specifiche tecniche

Lo smartwatch al momento è disponibile all’acquisto in alcuni store di due rivenditori belgi al prezzo di circa 200 euro, mentre in Slovacchia l’indossabile costa poco meno di 250 euro.

Considerato che in Italia il Watch 2 Pro ha debuttato con un prezzo di listino di 269 euro per la versione Bluetooth, possiamo aspettarci un prezzo sui 200-229 euro per lo Xiaomi Watch 2.

Da quello che è stato postato dai rinvenitori queste dovrebbe essere le principali caratteristiche hardware dello smartwatch:

Display AMOLED circolare da 1,43 pollici di diagonale con risoluzione 466 x 466px (identico al modello Pro)

Cassa in alluminio (invece il modello Pro è in acciaio inossidabile)

Due colori: nero e bianco con cinturino in TPU

monitoraggio della frequenza cardiaca e SpO2 (ossigeno nel sangue), GPS integrato e una resistenza all’acqua di 5 ATM (fino a 50 metri)

chipset Snapdragon W5+ Gen 1 con sistema operativo WearOS

Always-On Display disponibile

Batteria interna da 495 mAh: fino a 65 ore di utilizzo completo

Connettività Bluetooth 5.2, Wi-Fi e NFC (manca quella LTE)

Di fatto la versione non Pro dovrebbe essere uno smartwatch senza LTE e con alcuni materiali meno premium rispetto alla versione Pro: il resto delle specifiche dovrebbe essere identico.

Ovviamente dato che per il momento Xiaomi non ha ancora comunicato nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Ci sono comunque buone probabilità che l’azienda cinese presenti il nuovo smartwatch il 25 febbraio 2024 insieme agli Xiaomi 14 per l’Europa/Italia.

Fonte: Via

