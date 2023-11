Xiaomi Watch 4 e Redmi Buds 5 pro in arrivo: cosa aspettarsi?

In arrivo con la presentazione ufficiale in Cina tra pochi giorni il prossimo Xiaomi Watch 4 e le TWS Redmi Buds 5 Pro: ecco cosa aspettarsi.

In data 29 novembre 2023 Xiaomi presenterà una serie di nuovi prodotti che debutteranno in Cina.

Tra questi troviamo il nuovo smartwatch Xiaomi Watch 4 e le nuove TWS Redmi Buds 5 Pro.

Xiaomi Watch 4 e Redmi Buds 5 Pro in arrivo tra qualche giorno: i dettagli che conosciamo

Xiaomi Watch 4: i primi dettagli

Lo Xiaomi Watch 4 si distinguerà dal modello Watch 3 perché apporterà nuove finiture di alto livello, con cassa in alluminio e non più plastica rifinita.

I cinturini saranno in vari materiali, tra cui il classico silicone, passando per per il cuoio, il tessuto intrecciato fino al più costoso e pregiato acciaio milanese.

Rinnovato pure il display, che sarà un unità AMOLED da 1.96 pollici di diagonale con tecnologia LPTS, frequenza di aggiornamento classica a 60Hz e una luminosità di picco fino a 600 nits.

I sensori prevederanno sicuramente il cardiofrequenzimetro, l’SPO2 per l’ossigenazione nel sangue, monitoraggio del sonno, ci dovrebbe essere pure il chipset NFC (forse solo in Cina).

A livello di personalizzazione ci saranno fino a 100 quadranti da selezionare, il controllo della musica, le notifiche personalizzate etc.

Lo smartphone dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 420 mAh che dovrebbe garantirgli fino a 14 giorni d’autonomia in modalità normale, e 7 giorni con modalità intensiva.

Redmi Buds 5 Pro: alcune specifiche

Le prossime TWS Redmi Buds 5 Pro avranno una qualità audio migliorata, tanto che Xiaomi le classifica come le migliori del proprio segmento di prezzo.

Monteranno due driver audio dinamici con tweeter rivestiti in ceramica da 10mm e woofer placcati in titanio da 11mm.

L’equalizzazione dell’audio sarà gestita dall’intelligenza artificiale.

Presente pure la cancellazione attiva del rumore (ANC) che raggiunge i 52 decibel.

L’autonomia per singola ricarica dovrebbe arrivare a 6 ore di utilizzo con ANC e 8 ore senza ANC, e grazie alla custodia di ricarica da 500 mAh gli auricolari possono essere ricaricati altre quattro volte.

E’ supportata pure la ricarica wireless.

Le Redmi Buds 5 Pro dovrebbero arrivare in tre colorazioni: nera, bianca e azzurro/verde.

Ancora da conoscere prezzo e disponibilità in Cina, e l’eventuale commercializzazione in Europa/Italia.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon