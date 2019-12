Xiaomi Watch Color svelato in immagini e un video promo

Svelate in anteprima alcune immagini e un video promozionale del prossimo Xiaomi Watch Color: ecco quello che al momento sappiamo.

Dopo aver annunciato lo scorso novembre 2019 il suo primo Smart-watch a marchio MI, il Mi Watch, Xiaomi sta lavorando ad un nuovo indossabile per inizio 2020.

Xiaomi Watch Color svelato in prime immagini e video pubblicitari

Si tratta del nuovo Xiaomi Watch Color che sulla carta dovrebbe essere annunciato ufficialmente il 3 gennaio 2020 per il mercato cinese.

Al momento sappiamo che questo nuovo smart-watch dovrebbe avere un display a colori circolare con una diagonale di 1.39 pollici e una risoluzione nativa 454 x 454 pixel.

Dovrebbe supportare tutte le tipiche funzionalità di uno smart-watch moderno, come il tracciamento per il fitness, il sensore per la frequenza cardiaca, il barometro, l’accelerometro.

Si prevede che il Watch Color risulterà impermeabile e a prova di nuoto, considerato che alcune immagini pubblicitarie lo riprendono in quest’attività.

Per incentivare i clienti ad acquistare il dispositivi, sembra che Xiaomi punti molto sull’intercambiabilità del design dei cinturini.

Si prevede infatti che l’azienda cinese metta a disposizione un numero molto elevato di cinturini con colori e materiali differenti.

Per quanto riguarda invece la scocca circolare dell’indossabile, pare che saranno disponibili almeno 3 colori base: argento, oro e nero.

Ancora sconosciuto il prezzo di vendita, e le altre caratteristiche hardware dello smart-watch.