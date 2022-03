Xiaomi Watch S1 Active arriverà il 15 marzo insieme agli Xiaomi 12 in Europa?

Lo Xiaomi Watch S1 Active sarà annunciato in data 15 marzo 2022, la stessa data degli Xiaomi 12 in Europa: ma arriverà pure in Italia?

Vi avevamo già parlato qualche giorno fa che Xiaomi era interessata al lancio di un nuovo smartwatch al almeno sul proprio mercato locale.

Oggi abbiamo informazioni ufficiali che questo smartwatch, lo Xiaomi Watch S1 Active, sarà ufficializzato a livello Globale.

Xiaomi Watch S1 Active sarà ufficiale in data 15 marzo 2022: presentazione insieme agli Xiaomi 12 per il mercato Europa?

L’indossabile sarà presentato dall’azienda cinese in data 15 marzo 2022, quindi nello stesso giorno in cui saranno presentati per il mercato europeo i nuovi smartphone della serie Xiaomi 12.

L’immagine pubblicitaria specifica pure l’orario alle 20.00 GTM+8, ovvero le ore 13.00 Italiane, le stesse già indicate dal sito ufficiale Xiaomi Italia come orario ufficiale dell’evento mediatico.

Sfortunatamente non ci sono dettagli ufficiali riguardo a questo nuovo Smartwatch, lato tecnico o lato estetico.

Abbiamo solo un immagine render ufficiosa che ci mostra come potrebbe essere l’indossabile.

Inoltre non sappiamo se effettivamente questo Xiaomi Watch S1 Active arriverà anche nel nostro mercato locale, dato che sul sito ufficiale italiano l’evento fa riferimento solo all’arrivo di nuovi smartphone.

Di fatto lo smartwatch sarà presentato a livello Globale ma potrebbe essere commercializzato solo in specifici paesi al di fuori del mercato cinese.

Al momento quindi non ci resta che aspettare il 15 marzo 2022 per avere un idea più chiare di quali saranno le intenzioni commerciali di Xiaomi, i dettagli e i prezzi di questi nuovi Watch S1 Active.

Fonte: Twitter ufficiale Xiaomi