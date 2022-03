Xiaomi Watch S1 Active design svelato da alcune immagini render: i rumors

Alcune immagini render svelato il presunto design del prossimo Xiaomi Watch S1 Active: ecco cosa sappiamo al momento.

I più attenti si ricorderanno che lo scorso dicembre 2021 dopo la presentazione degli Xiaomi 12, l’azienda cinese annunciò l’arrivo anche di un nuovo smartwatch: lo Xiaomi Watch S1.

Chi se non lo ricorda, queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Nonostante il Watch S1 non si ancora arrivato in Europa, sembra che l’azienda asiatica stia già lavorando al rilascio sul mercato di una sua variante Active.

Xiaomi Watch S1 Active prime immagini render: i dettagli

Proprio oggi il web ci ha mostrato una serie di immagini render che riprendono il design di questo nuovo smartwatch.

Rispetto al predecessore Watch S1, la variante Active sembra avere un design dall’aspetto più solido.

Verrebbe infatti utilizzata una cassa in metallo (forse acciaio? ma non pensiamo) che contiene un quadrante circolare e si collega a due cinturini che dovrebbero essere in silicone.

Sul lato destro della scocca circolare troviamo due pulsanti fisici.

Il Watch S1 Active si differenzia rispetto alla versione precedente anche perché proprio quest’ultimi tasti fisici sembrano essere più grossi e più in evidenza.

Analizzando sempre di più le immagini si possono notare le scritte Home, Sport, Outdoor e Active incise sulla lunetta, che si allineano con i tasti sulla scocca destra (quello Sport è colorato di rosso): forse ci sono altri pulsanti fisici nella parte sinistra?

Al momento si pensa che questi smartwatch dovrebbero essere lanciati in almeno tre colori: nero, blu e bianco.

Interessante notare che se nelle versioni nero e blu la scocca ha lo stesso colore della cassa, nella versione bianca la cassa ha il colore argento.

Sfortunatamente non ci sono ancora dettagli tecnici su questo Xiaomi Watch S1 Active, ma pensiamo che manterrà tutte le principali caratteristiche del modello precedente aggiungendo forse qualche funzionalità in più.

Fonte: Immagini