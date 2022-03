Xiaomi Watch S1 e S1 Active ufficiali: prezzo in Italia e caratteristiche

Ufficiali i nuovi smartwatch Xiaomi Watch S1 e S1 Active in Italia: questo il loro prezzo di vendita e le principali caratteristiche hardware.

Oggi 15 marzo 2021 Xiaomi ha presentato la nuova gamma di smartwatch Watch S1, entrambi modelli completi per fitness ma anche per l’eleganza in eventi importanti.

Stiamo parlando dello Xiaomi Watch S1 (elegante) e il Watch S1 Active (praticità per il fitness).

Xiaomi Watch S1 e S1 Active: le principali caratteristiche e il prezzo di vendita in Italia

Design e display

Entrambi gli smartwatch utilizzano un luminoso e vibrante display circolare AMOLED da 1.43 pollici di diagonale con risoluzione nativa 466×466 pixel.

Lato estetico i due indossabili si differenziano per la qualità dei materiali.

Infatti la versione S1 Active, quella più pratica, offre solamente una lunotto circolare in acciaio mentre il resto del corpo è in poliammide rinforzato con fibra di vetro.

La versione S1 Active utilizza poi cinturini in silicone bianco, TPU nero e blu.

Xiaomi Watch S1 Active ufficiale: il design pic.twitter.com/II6b3snBs9 — HWBrain (@hw_brain) March 15, 2022

Invece la versione Watch S1 è quella votata all’eleganza con materiali più premium.

La scocca circolare è interamente in acciaio inossidabile, e come protezione per il display viene utilizzata la tecnologia Sapphire glass per un elevata resistenza.

Questa versione offre poi la possibilità di utilizzare a fianco dei classico cinturino in silicone (per il fitness) anche un cinturino in pelle per gli eventi mondani: un tocco di eleganza.

Xiaomi Watch S1 il suo design elegante con materiali premium pic.twitter.com/FIB2eR3aNE — HWBrain (@hw_brain) March 15, 2022

Va da sottolineare che nella versione S1 nella scatola di vendita sarà già presente il cinturino in pelle abbinato ad un cinturino in silicone.

Dal punto di vista dei colori S1 Active viene venduto nei colori Bianco lunare, Blu oceano e Nero spaziale.

Invece la versione S1 (quella elegante) si può trovare in due colori:

Nero (cinturino in pelle nera + cinturino in gomma fluoro nera)

Argento (cinturino in pelle marrone + cinturino in gomma fluoro grigia)

Non bisogna poi dimenticare che tutti e due gli indossabili sono impermeabili con certificazione fino a 5 ATM e possono lavorare in condizioni di temperatura comprese tra -10℃ e 45℃.

Entrambi gli smartwatch hanno dimensioni pari a 46,5 mm x 46,5 mm x 11 mm.

Sensoristica e funzionalità

Dal punto di vista delle funzionalità e dei sensori adottati non c’è differenza tra i due smartwatch.

Troviamo i sensori base per il fitness e il monitoraggio della salute come:

Sensore di frequenza cardiaca (con sensore di ossigeno nel sangue) : monitoraggio 24/24h

: monitoraggio 24/24h accelerometro, giroscopio, sensore geomagnetico

sensore atmosferico

sensore di luce ambientale.

Le funzioni più avanzate si hanno grazie al supporto al Dual GPS, che utilizza i sistemi satellitari GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS.

Gli smartwatch possono monitorare fino a 117 attività sportive di cui 19 a livello professionale.

C’è poi il monitoraggio del sonno, dell’indice di stress, della salute e si può utilizzare per svolgere esercizi di respirazione.

Di fatto entrami gli Xiaomi Watch S1 e S1 Active possono funzionare tranquillamente nel monitoraggio fitness senza uno smartphone abbinato.

Ma bisogna pure sottolineare che questi indossabili supportano anche il Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz e Bluetooth® 5.2.

Tramite il Bluetooth 5.2 si possono inoltre effettuare le chiamate telefoniche Bluetooth.

Infatti quando lo smartphone abbinato allo smartwatch riceve una chiamata, l’utente può rispondere direttamente sull’orologio con un semplice tocco e parlare grazie al microfono e all’altoparlante integrati.

Si possono poi utilizzare gli assistenti vocale (Google e Alexa) e a livello software ci sono più di 200 Watch Faces da poter utilizzare e personalizzare.

Non per ultimo, c’è pure il chipset NFC che permette di effettuare il pagamenti in mobilità tramite il circuito Mastercard.

Batteria e sistemi operativi compatibili

Gli Xiaomi Watch S1 e S1 Active montano una batteria interna da 470 mAh, con ricarica rapida magnetica o ricarica wireless.

Secondo il produttore la batteria è in grado di garantire fino a 12 giorni di utilizzo normale, e si può arrivare fino a 24 giorni di utilizzo in modalità risparmio energetico.

Gli smartwatch possono essere abbinati a smartphone Android 6.0 o iPhone iOS 10.0 e versioni successive.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Watch S1 e S1 Active (più offerta immediata)

Il modello Watch S1 ha un prezzo di listino in Italia pari a 249,99 euro, mentre la versione S1 Active ha un prezzo di vendita di 199,99 euro.

Potete già trovare il Watch S1 scontato del 10%:

Colore Silver al prezzo di 224,91 euro utilizzando il codice coupon PRIMAVERA22 e seguendo questo https://ebay.us/8tZbUi

utilizzando il codice coupon e seguendo questo https://ebay.us/8tZbUi Colore Nero al prezzo di 224,91 euro utilizzando il codice coupon PRIMAVERA22 e seguendo questo https://ebay.us/9mrOMG

Invece il modello Watch S1 Active è sempre scontato del 10%:

Colore Bianco al prezzo di 179,91 euro utilizzando il codice coupon PRIMAVERA22 e seguendo questo https://ebay.us/PHZGeO

utilizzando il codice coupon e seguendo questo https://ebay.us/PHZGeO Colore Nero al prezzo di 179,91 euro utilizzando il codice coupon PRIMAVERA22 e seguendo questo https://ebay.us/V6hyuC

Entrambi gli smartwatch vengono commercializzati da Magazzino Italia (rivenditore Monclick) con consegna in 5-7 giorni lavorativi, godono di 2 anni di garanzia Italia, e 14 giorni per il rimborso con l‘acquirente che paga le spese di spedizione per la restituzione dell’oggetto.