Xiaomi Watch S1 e TWS Earphones 3 ufficializzati in Cina: i dettagli

Ufficializzati al momento solo per il mercato cinese il nuovo smartwatch Xiaomi Watch S1 e i nuovi auricolari TWS Xiaomi Erphone 3: i dettagli conosciuti.

Dopo la presentazione dei suoi nuovi smartphone top di gamma della serie Xiaomi 12 (normale e Pro), l’azienda cinese ha presentato due accessori: uno smartwatch e delle cuffie TWS.

Xiaomi Watch S1 e Xiaomi TWS Earphone 3: i dettagli

Watch S1

Lo Xiaomi Watch S1 si classifica come lo smartwatch più premium dell’azienda cinese considerato il materiale utilizzato e l’hardware installato.

Lo Smartwatch infatti ha un corpo in acciaio inossidabile e un display AMOLED da 1.43 pollici di diagonale protetto con vetro in zaffiro.

Ha una protezione all’acqua fino a cinque atmosfere, c’è il chipset NFC (per i pagamenti in mobilità), un microfono e un altoparlante per effettuare le chiamate tramite il telefono associato.

Non mancano i vari sensori come frequenza cardiaca, ossigeno nel sangue, oltre al monitoraggio del sonno.

Da sottolineare la presenza del GNSS (global navigation satellite system) ovvero il supporto a tutti i sistema di satellite presenti: GPS, Beidu, Glonass, Galileo eccetera.

Questo ci fa capire che lo smartwatch può effettuare rilevamenti di certe attività fisiche senza la presenza di uno smartphone associato.

Alla sua massima potenza, lo Xiaomi Watch S1 è in grado di monitorare fino a 117 attività sportive, compreso il nuoto.

Il Watch S1 integra al suo interno una batteria da 470 mAh che secondo il produttore asiatico gli dovrebbe garantire fino a 12 giorni d’autonomia in utilizzo generico.

Lo smartwatch al momento è disponibile solo per il mercato cinese con prezzi a partire da 1049 Yuan (146 euro circa) con cinturino in gomma, e 1199 Yuan (160 euro circa) per la versione con cinturino in pelle.

TWS Earphone 3

Le Xiaomi TWS Earphone 3 utilizzano la tecnologia di cancellazione del rumore ANC fino ad un massimo di 40dB.

Integrano in sistema a triplo microfono con funzionalità trasparenza, ovvero permette di ottimizzare la cancellazione del rumore quando dobbiamo parlare con qualcuno vicino a noi indossando le cuffie.

Il produttore afferma che questi auricolari hanno fino ad 7 ore d’autonomia per singola ricarica (senza ANC) e un autonomia complessiva con custodia di ricarica fino a 30 ore (senza ANC).

La custodia di ricarica supporta la porta USB Type C e anche la ricarica wireless.

C’è pure la certificazione IP55: sono quindi impermeabili agli spruzzi d’acqua e alla sporcizia in generale.

Per quanto riguarda il prezzo di vendita in Cina, le Xiaomi TWS Earphone 3 saranno vendute a 449 Yuan (circa 62 euro).

Disponibilità e prezzo in Europa per entrambi i dispositivi ancora sconosciuta.