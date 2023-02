Xiaomi Watch S1 Pro ufficiale in Italia: prezzo e caratteristiche

Ufficializzato il nuovo smartwatch Watch S1 Pro di Xiaomi in Italia: ecco le sue principali caratteristiche e il prezzo di vendita.

Xiaomi ha aggiornato oggi il suo portafoglio prodotti dedicato agli smartphone.

Infatti l’azienda cinese ha presentato anche per il mercato italiano il nuovo Watch S1 Pro.

Xiaomi Watch S1 Pro: caratteristiche principali e prezzo in Italia

Design e display

Il nuovo smartwatch ha un design che sintetizza quello di un orologio classico con uno moderno con tecnologia smart.

L’azienda cinese punta su materiali di qualità: il display infatti è protetto da vetro in Zaffiro, molto resistente ai graffi e agli urti accidentali oltre all’usura quotidiana di utilizzo.

Lo smartwatch si presenta in un unica dimensioni, da 46mm di diametro, e monta un display AMOLED da 1.47 pollici di diagonale con risoluzione 480 x 480 pixel e una luminosità di 600 nits.

Attorno al display è presente con corona girevole che può essere anche premuta.

C’è pure un tasto fisico nella scocca in acciaio inossidabile che ha una doppia funzionalità: scelta rapida o da pulsante di accensione quando viene premuto a lungo.

Sotto la scocca troviamo due sensori per il fitness: monitoraggio della frequenza cardiaca e il monitoraggio della SpO2 (ossigeno nel sangue).

Lo Xiaomi Watch S1 Pro è disponibile in due colorazioni: Black e Silver.

La colorazione Black ha un cinturino abbinato in colorazione nera in gomma fluorurata, mentre la versione Silver ha un cinturino in pelle lucidato a mano di colore marrone chiaro.

Come potete ben capire la colorazione Nera è adatta maggiormente per lo sport intenso, mentre la versione Silver per l’utilizzo quotidiano.

Ovviamente è possibile in qualsiasi momento cambiare cinturino a seconda dei propri gusti o esigenze.

Funzionalità, batteria

Oltre ai classici sensori troviamo il chipset NFC (possibilità di effettuare pagamenti in mobilità), GPS dual band con cinque sistemi di posizionamento satellitare.

Lo Xiaomi Watch S1 Pro viene alimentato da una batteria interna da 500 mAh che supporta anche la ricarica Wireless con tecnologia Qi (85 minuti da zero a cento), oltre che al classico caricabatteria magnetico.

Il produttore afferma che l’autonomia è di circa 14 giorni con utilizzo normale.

Inoltre una ricarica di appena 10 minuti via cavo garantisce fino a 2 giorni di utilizzo aggiuntivo.

Con il nuovo smartwatch di Xiaomi si possono effettuare le chiamate tramite Bluetooth.

E’ presente un altoparlante con un audio chiaro e un sistema di microfoni coadiuvato da un un algoritmo di cancellazione del rumore.

Software e monitoraggio

Lato software il nuovo smartwatch supporta oltre 100 attività sportive come corsa, ciclismo, alpinismo, triathlon, canottaggio, nuoto eccetera.

Viene supportato poi il monitoraggio dello stress, del sonno, ci sono 10 corsi di running integrati, il monitoraggio dei dati e della salute che misurano le calorie bruciate e l’intensità dell’allenamento.

L’interfaccia basata sul sistema operativo MIUI per Smartwatch dispone di oltre 100 quadranti personalizzabili.

Il software dispone anche di una funzione pop-up pairing esclusiva degli smartphone Xiaomi, e permette una sincronizzazione rapida per le notifiche dei messaggi, e l’impostazione della modalità Non disturbare.

Prezzo e disponibilità Watch S1 Pro in Italia

Lo Xiaomi Watch S1 Pro è disponibile all’acquisto in Italia sul sito ufficiale Xiaomi al prezzo di listino di 299,99 euro IVA e spedizione inclusa nelle colorazioni Black e Silver.

