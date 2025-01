Xiaomi WinPlay: si potrà giocare ai giochi Windows su Tablet Android

Il nuovo sistema software Xiaomi WinPlay permetterà agli utenti possessori di un tablet Android di poter giocare ai giochi disponibili su Windows OS: i dettagli trapelati.

Nuove notizie provenienti dalla Cina evidenziano che Xiaomi sta lavorando al supporto nativo di Windows anche per i suoi dispositivi Android, ovviamente indirizzato ai tablet di ultima generazione.

Xiaomi WinPlay permetterà di giocare ai giochi Windows sui tablet con sistema operativo Android

Il nuovo software chiamato da Xiaomi WinPlay sarà incentrato ad ottimizzare le prestazioni dei componenti hardware montati su dispositivi Android (tablet al momento) per far funzionare i giochi presenti su Windows.

Xiaomi afferma che con l’attuale livello di ottimizzazione le GPU montate sui dispositivi Android perdono giusto il 2.9% di prestazioni se utilizzate con WinPlay.

I giochi funzionano anche offline, quindi non si tratte di un servizio di Cloud Gaming: il gioco viene elaborato direttamente dal dispositivo Android.

Xiaomi ha affermato che WinPlay supporta la libreria di giochi Steam.

Comunque non immaginiamo che al momento ci sarà una compatibilità al 100% su tutti i giochi.

L’azienda cinese sta già reclutando i primi beta tester in Cina, e al momento sono gli utenti che possiedono uno Xiaomi Pad 6S Pro 12.4.

Quest’ultimo monta il chipset Snapdragon 8 Gen 2 (quindi neanche il chipset più potente disponibile sul mercato).

Non viene specificata quanta memoria ram minima sia richiesta, dato che il tablet in questione parte da 8GB e arriva anche a 16GB.

Probabilmente la memoria ram richiesta dipenderà da gioco a gioco presente su Steam.

Xiaomi ha già dichiarato alcuni benchmark tramite Zhang Guoquan, il direttore del dipartimento software di sistema mobile Xiaomi.

In un video si mostra pure come uno Xiaomi Pad 6S Pro fa funzionare il gioco Need for Speed ​​Most Wanted (Limited Edition) e Tomb Raider Game of the Year Edition.

Entrambi i giochi vengono giocati tramite un controller Bluetooth della Xbox ( ma sono supportati anche tastiere e mouse).

Xiaomi WinPlay in beta testing: demo su come i giochi Windows girano su un tablet Xiaomi Pad 6S Pro pic.twitter.com/K7dfBzo0vM — HWBrain (@hw_brain) January 21, 2025

Secondo quanto trapelato Tomb Raider Game of the Year Edition gira a una media di 45 fps con un consumo energetico totale del dispositivo di 8,3 W.

Sfortunatamente non vengono indicati la risoluzione e i dettagli grafici impostati.

Xiaomi al momento non ha ancora svelato quali saranno i dispositivi compatibili in futuro con WinPlay.

Per questo non ci resta che aspettare future comunicazioni in merito.

