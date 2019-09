YouTube Music verrà preinstallata con Android 10 e i prossimi aggiornamenti

Google Play Music è un servizio che è ancora attivo sebbene ha avuto inizio la migrazione verso un nuovo prodotto: YouTube Music, il servizio di musica in streaming che segue le linee di Spotify, Pandora ed Apple Music nato da Google nel 2018

Il nuovo progetto sarà parte integrante dell’aggiornamento Android 10, da quest’ultimo sostanzioso update di sistema, l’applicazione verrà preinstallata nei dispositivi compatibili in commercio.

Google Play Music rimpiazzato da YouTube Music

Oltre ad Android 10 YouTube Music farà la sua comparsa anche sui dispositivi con sistema operativo Android 9, Google Play Music andrà via via scomparendo per far posto al nuovo servizio che andrà anche a prendere il posto del lettore musicale predefinito.

Attualmente, per i dispositivi che non hanno ancora ottenuto l’aggiornamento, è possibile scaricare YouTube Music direttamente dal Google Play Store. Così è possibile incominciare a prendere confidenza con il nuovo servizio e permettere alla piattaforma di apprendere i gusti musicali per i futuri suggerimenti sui brani pertinenti.

La scomparsa di Google Play Music avverrà in maniera graduale e non porterà grossi sconvolgimenti nell’utilizzo da parte degli utenti, basta pensare che si tratta sempre di un prodotto sviluppato da Google che eredita tutte le caratteristiche di YouTube, la piattaforma di video streaming più utilizzata al mondo e molto apprezzata dagli utenti Android e non solo.

YouTube Music quanto costa?

Come tutti e le altre applicazioni simili sviluppate dalla concorrenza anche YouTube Music offre l’accesso gratuito a tutto il database musicale con la limitazione delle interruzioni pubblicitarie. E’ possibile ascoltare nuovi brani, le classifiche e i nuovi trend ma sopratutto è possibile sfruttare la ricerca immettendo anche solo un termine contenuto nel testo qualora non si conoscesse il titolo della canzone.

E’ disponibile anche la versione premium del servizio che ha un costo di 9,99€ al mese e che offre 3 mesi di ascolto gratuito al momento dell’iscrizione. I servizi in aggiunta includono la possibilità di eseguire il download dei brani, la rimozione dei messaggi pubblicitari e la possibilità di ascolto in background a schermo bloccato del dispositivo.