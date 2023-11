YouTube non funzionerà più per chi usa gli Ad Block

YouTube da oggi ha iniziato a bloccare i contenuti a tutti quegli utenti che utilizzano un Ad Block per evitare le pubblicità: questi i dettagli.

A giugno di quest’anno Google ha iniziato un esperimento a livello globale che coinvolgeva la sua più famosa piattaforma di video, ovvero YouTube.

L’esperimento pare che oggi sia terminato e queste ormai sono le decisioni finali dell’azienda: ecco di che cosa si tratta.

Di fatto a partire da oggi tutti gli utenti che accederanno alla piattaforma YouTube e utilizzano un software Ad Block, per bloccare la pubblicità, si vedranno ricapitare sul display un enorme banner di avvertimento.

Il banner dichiara esplicitamente che l’utilizzo di un Ad Block viola i termini di YouTube e quindi la visione viene bloccata a priori.

Gli utenti coinvolti avranno due scelte:

Google ha comunicato ufficialmente il tutto tramite il responsabile delle comunicazioni di YouTube Christopher Lawton.

Christopher Lawton l’AD Block viola i termini dell’accordo perché:

Ads support a diverse ecosystem of creators globally and allow billions to access their favorite content on YouTube