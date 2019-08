Youtube per Android si aggiorna: torna lo streaming video da mobile

Google aggiorna Youtube per sistema operativo Android: la nuova versione 14.31.50 permette agli utenti di effettuare gli streaming video da dispositivi mobili.

Nel 2015 Youtube tramite la propria applicazione Youtube Gaming per mobile permetteva agli streamers di creare del contenuto registrando le loro sessioni di gaming dal vivo.

Si trattava di una soluzione specificatamente sviluppata da Google per competere con Twitch, la piattaforma più famosa e utilizzata in questo campo.

Youtube: torna lo streaming dal vivo su piattaforma Android con il nuovo aggiornamento

Sfortunatamente Google ha poi deciso di chiudere questo servizio con relativa applicazione mobile per gli streamers appassionati di videogiochi, con la motivazione che la piattaforma per gaming stava creando confusione per il pubblico e non conveniva più dividere la piattaforma in due applicazioni.

Google ha quindi iniziato a rilasciare una sola applicazione ufficiale per mobile, che però non integrava nessun servizio di streaming per Gaming o altro in mobilità.

Adesso con la nuova versione di Youtube per Android, la 14.31.50, nell’interfaccia troverete una nuova opzione che vi permetterà di effettuare lo streaming live di sessioni Gaming o altro da mobile come in passato.

Con la nuova opzione chiamata “acquisizione mobile“, l’utente sarà in grado di riprodurre in streaming il game play direttamente dallo smartphone senza bisogno di hardware aggiuntivo.

Requisiti per lo streaming dal vivo su applicazione Youtube

Rispetto alla versione Youtube Gaming che supportava dispositivi con almeno Android Lollipop 5.0, i requisiti software per la nuova funzionalità sono stati aggiornati.

Infatti necessitate almeno di uno smartphone con sistema operativo Android Marshmallow o successivo.

Inoltre non tutti potranno effettuare streaming dal vivo: bisogna rispettare alcuni requisiti imposti dalla piattaforma Youtube.

L’utente in questione infatti deve avere un canale “verificato” al quale non siano stati imposte restrizioni e possedere almeno 1000 iscritti.

Inoltre bisogna abilitare la possibilità di effettuare streaming video dalla piattaforma per Desktop.

Se siete uno Youtuber con un canale apprezzato ed effettuate streaming live su PC Desktop, questa nuova soluzione mobile sarà sicuramente una possibilità in più per crescere e acquisire iscritti.

Potete scaricare la versione Youtube 14.31.50 sul Google Play Store o effettuare il download del file APK da questo LINK.

