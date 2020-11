Youtube si aggiorna su Android TV: arriva il supporto nativo agli 8K

Anche se in ritardo finalmente YouTube si aggiorna sulla piattaforma Android TV introducendo il supporto nativo ai video in 8K: gli altri dettagli.

Nonostante YouTube abbia introdotto il supporto ai video in formato 8K per il sistema operativo Android nel lontano 2015, la piattaforma Android TV non disponeva di tale tecnologia.

Oggi, quando ormai anche gli smartphone più moderni sono capace di registrare video in 8K, Google ha finalmente deciso di aggiornare l’applicazione per Android TV: YouTube versione 2.12.08.

YouTube si aggiorna alla versione 2.11.08 su Android TV: arriva il supporto ai video 8K (ma è ancora limitato)

Però al momento, come viene esplicitamente affermato dal change-log ufficiale, YouTube 2.12.08 per Android TV supporta il formato 8K solo sul software Android TV 10 o successivi.

Quindi se disponete di una Smart TV o un Android Box con Android TV 9, o inferiore, non potrete supportare ancora questo formato video su YouTube.

Se la vostra Smart TV con Android o il vostro Android Box sono capaci di riprodurre filmati in 8K vi consigliamo caldamente di controllare se il produttore ha in sviluppo l’aggiornamento alla versione 10 di Android TV.

A seguire troviamo il change-log ufficiale dell’aggiornamento 2.12.08 di YouTube per Android TV 10:

Visualizza la schermata iniziale di YouTube Music;

Supporto per Cast Connect;

Supporto 8K limitato per Android 10 e versioni successive;

Selezione della risoluzione migliorata;

Risolti problemi di data e ora errati;

Vari altri miglioramenti della piattaforma.

Per chi non lo sapesse il Cast Connect è un miglioramento del protocollo originale, che consente agli sviluppatori di creare più facilmente App compatibili con Google Cast.

Potete scaricare l’aggiornamento direttamente dal Google Play Store o tramite APK Mirror.

Fonte: Via