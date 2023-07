Zenfone 10 ecco come fatto è dentro: si ripara facilmente?

L’Asus Zenfone 10 è stato disassemblato per vedere come è fatto dentro: a livello di riparabilità non ci sono miglioramenti rispetto al precedente Zenfone 9.

Il nuovo Zenfone 10, che ha fatto il suo debutto in Europa pochi giorni fa, è stato disassemblato per verificare per prima cosa come Asus l’ha costruito e per controllare il suo grado di riparabilità.

Asus Zenfone 10 smontato: il grado di riparabilità non migliora rispetto a quello dello Zenfone 9

Sfortunatamente l’azienda asiatica sembra non aver migliorato il livello di riparabilità dello smartphone, che si assesta su un modesto 4.5 punti su 10 nella scala dei recensori PBKRevewis.

Si tratta dello stesso punteggio attribuito un anno fa allo Zenfone 9.

Da quello che possiamo vedere nel video lo Zenfone 10 ha di fatto le stesse difficoltà di disassemblaggio viste con il suo predecessore, ovviamente con alcune novità.

Infatti il nuovo smartphone di Asus presenta la nuova bobina di ricarica Wireless Qi (fino a 15 W), individuabile fin da subito appena smontata la cover posteriore in policarbonato.

Questa parte, che incorpora pure l’antenna per il chipset NFC, è facilmente staccabile dalla scheda madre e in questo campo non sembrano esserci particolari problemi.

Da questo punto in poi si possono notare le tre fotocamere, tutte montate sulla scheda madre.

Il video mostra in maniera molto dettagliata (minuto 3.25) come la fotocamera principale da 50MP possa roteare facilmente: questo è dovuto al nuovo stabilizzatore versione 2.0 con tecnologia a 6 assi.

C’è pure un po’ di pasta termica sul chipset Snapdragon 8 Gen 2 per convogliare meglio il calore verso il dissipatore a camera di vapore.

Veniamo ora alle note dolenti che abbassano il livello di riparabilità dello Zenfone 10.

Risulta difficile smontare il display: comporta disassemblate moltissime parti dello smartphone per poterlo staccare definitivamente.

Cambiare lo scanner per le impronte digitali o il tasto di accessione/spegnimento è complicato: i loro cavo passa sotto la batteria e non si può estrarre facilmente.

Di fatto riparare uno Zenfone 10 risulta essere difficile per i non esperti, e quindi l’utente comune necessiterà di assistenza specializzata.

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon