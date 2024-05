Samsung ha iniziato a rilasciare l’aggiornamento ONE UI 6.1 basato su Android 14 che incorpora le funzionalità GALAXY AI sui Galaxy S22: ecco i dettagli.

Come vi avevamo informato qualche settimana fa, oggi Samsung ha iniziato ufficialmente a rilasciare tramite modalità OTA (over the air) l’aggiornamento ONE UI 6.1 per i Galaxy S22.

Per la serie top di gamma del 2022 saranno disponibili pure le funzionalità GALAXY AI.

Samsung Galaxy S22 la serie sta ricevendo l’aggiornamento ONE UI 6.1: i dettagli

