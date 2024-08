Google Pixel 9a si mostra in alcune immagini: cambia un pò il design

Il Google Pixel 9a si mostra in alcune immagini dal vivo evidenziando qualche cambiamento dal punto di vista del design rispetto ai suoi fratelli maggiori: i dettagli.

La serie Pixel 9 è stata annunciata da Google poco meno di un paio di settimane fa, ma il portafoglio prodotti dell’azienda americana pare che si aggiornerà in un prossimo futuro con la variante 9a.

Del Pixel 9a possiamo già mostrarvi alcune immagini dal vivo.

Google Pixel 9a eccolo dal vivo in alcune immagini: cambia anche un po’ il design

Analizzando le immagini si può vedere che frontalmente il prossimo Pixel 9A assomiglia ai suoi fratelli maggiori della serie 9, ma ha dei bordi intorno al display che sembrano essere più spessi.

Questo non ci sorprende affatto considerato che pure il Pixel 8A rispetto alla serie 8 aveva questi bordi più cicciotti.

In alto al centro del display c’è il classico forellino dedicato alla fotocamera anteriore e i bordi della scocca sono arrotondati.

I bordi laterali potrebbero essere in alluminio e hanno una rifinitura opaca.

Nella parte inferiore della scocca troviamo lo slot SIM, la porta USB-C e l’altoparlante.

La maggiore differenza rispetto agli altri smartphone serie 9 la troviamo sulla scocca posteriore.

Sembra infatti che il Pixel 9a ha un isola fotografica più piccole e meno evidente rispetto ai dispositivi 9, 9 Pro e 9 Pro XL.

E’ presente infatti solo una piccola barra leggermente rialzata che integra al suo interno la doppia fotocamera posteriore, con accanto posizionato il flash LED.

La scocca posteriore infine dovrebbe avere la classica rifinitura in vetro già vista sui precedenti modelli.

Per adesso non ci sono altri dettagli che possiamo notare dalle immagini, ma secondo i più recenti rumors Google dovrebbe lanciare sul mercato il Pixel 9a entro la fine di quest’anno in quattro colori diversi.

Come gli altri smartphone della serie, anche la variante 9a dovrebbe utilizzare il chipset Tensor G4 di Google.

Ovviamente dato che non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte immagini: X (Twitter)

