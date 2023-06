WhatsApp nuove funzionalità privacy contro le chiamate spam

WhatsApp ha introdotto nuove funzionalità per la privacy che contrastano le chiamate spam da numeri sconosciuti e fornisce un miglior controllo sulla privacy stessa.

Se utilizzate WhatsApp è probabile che in passato abbiate ricevuto anche delle chiamate provenienti da numeri sconosciuti, spesso sintomo di spam da parte di call center pronti a tutto per ottenere un contratto di qualche tipo.

WhatsApp aggiunge il controllo sulle chiamate da numeri sconosciuti per combattere lo spam: i dettagli

Per tenere sotto controllo la situazione e permettere agli utenti di avere un esperienza d’uso migliore, gli ingegneri informatici di META hanno aggiunto sull’app di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo la nuova funzionalità: Silenzia le chiamate dai numeri sconosciuti.

Questa funzionalità aiuta a filtrare spam, truffe e chiamate da persone sconosciute.

Di fatto le chiamate in questione non faranno più squillare lo smartphone, ma rimarranno nel registro delle chiamate come promemoria (nel caso siano numeri di qualcuno di importante non aggiunti alla lista contatti).

Per attivare tale funzionalità basterà entrare nel menù dedicato alla Privacy, selezionare Chiamate e spuntare la funzione silenzia le chiamate dai numeri sconosciuti.

Ma le novità non finiscono qua.

Infatti su WhatsApp è stato introdotto il nuovo Controllo della Privacy, una funzione di tipo “guida” che permette agli utenti di gestire al meglio la privacy sull’applicazione.

Selezionando “Avvia Controllo” nelle impostazioni della privacy l’utente sarà in grado di accedere ad un menù che imposterà vari livelli di privacy a seconda delle esigenze.

Questo aumenterà o diminuirà il livello di sicurezza dei messaggi, chiamate e delle varie informazioni personali degli utenti.

Gli utenti di fatto potranno gestire la privacy su WhatsApp in modo più semplice e chiaro da comprendere.

Fonte: Blog Ufficiale

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon