OnePlus Nord CE 2 Lite 5G aggiornamento Android 13 con OxygenOS 13 iniziato

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 13 con software OxygenOS 13: i dettagli che conosciamo.

Prima della fine dell’anno, un gradito (speriamo) regalo peri possessori dello smartphone 5G economico di OnePlus: il Nord CE 2 Lite 5G si sta aggiornando ad Android 13.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G si aggiorna ad Android 13: i dettagli

La conferma arriva direttamente dal forum ufficiale di OnePlus con i primi utenti indiani che hanno iniziato a scaricare l’aggiornamento tramite la classica modalità OTA.

Per lo specifico si sta diffondendo il nuovo firmware seriale CPH2381_11_C.25 dal peso di circa 4.5GB che aggiorna il software alla OxygenOS 13 C.25.

Sulla carta anche gli OnePlus Nord CE 2 Lite 5G EU e Globali dovrebbero iniziare a ricevere presto l’aggiornamento ad Android 13.

Per questo se non avete ricevuto ancora la notifica di aggiornamento, vi consigliamo d controllare in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica, prima di aggiornare vi consigliamo di:

effettuare un backup completo o dei dati più importanti salvati su smartphone liberare spazio nella memoria interna se necessario (ci devono essere liberi almeno 5-6GB) iniziare a scaricare e installare il nuovo software solo se la batteria ha un’autonomia residua pari o superiore al 50%

Quali sono le novità della OxygenOS 13 per gli OnePlus Nord CE 2 Lite 5G?

Questo è il change-log ufficiale (tradotto):

Design acquamorfico Aggiunge i colori del tema Aquamorphic Design per un maggiore comfort visivo. Applica la filosofia Aquamorphic Design alle animazioni per renderle naturali e vivide. Aggiunge un widget dell’orologio mondiale della schermata Home per mostrare l’ora in diversi fusi orari. Aggiornamenti a Quantum Animation Engine 4.0, con una nuova funzione di riconoscimento del comportamento, che riconosce gesti complessi e fornisce interazioni ottimizzate. Applica movimenti fisici del mondo reale alle animazioni per renderle più naturali e intuitive. Ottimizza i caratteri per una migliore leggibilità. Arricchisce e ottimizza le illustrazioni per le funzionalità incorporando elementi multiculturali e inclusivi.

Efficienza Aggiunge Meeting Assistant per migliorare la connessione alla riunione e introduce un’opzione per rendere le notifiche più discrete e meno fastidiose. Aggiunge cartelle di grandi dimensioni alla schermata Home. Ora puoi aprire un’app in una cartella ingrandita con un solo tocco e girare le pagine nella cartella con un tocco. Aggiunge il controllo della riproduzione multimediale e ottimizza l’esperienza delle impostazioni rapide. Aggiunge più strumenti di markup per la modifica degli screenshot. Ottimizza lo scaffale. Scorrendo verso il basso sulla schermata Home si aprirà lo scaffale per impostazione predefinita. Puoi cercare contenuti online e sul tuo dispositivo.

Interconnessione continua Ottimizza la connettività degli auricolari per offrire un’esperienza più fluida.

Personalizzazione Ottimizza Bitmoji per offrire più animazioni Always-On Display. Ottimizzata la Insight Always-On Display, con impostazioni Always-On Display più personalizzate disponibili. Ottimizza Canvas Always-On Display, con più strumenti di disegno e colori delle linee disponibili.

Sicurezza e riservatezza Aggiunge una funzione di pixelizzazione automatica per gli screenshot delle chat. Il sistema può identificare e pixelare automaticamente le immagini del profilo e visualizzare i nomi in uno screenshot della chat per proteggere la tua privacy. Aggiunge la cancellazione regolare dei dati degli appunti per la protezione della privacy. Ottimizza la cassaforte privata. L’Advanced Encryption Standard (AES) viene utilizzato per crittografare tutti i file per una maggiore sicurezza dei file privati.

Salute e benessere digitale Aggiunge Kid Space, fornendo un limite di tempo per lo schermo, promemoria per la luce ambientale e funzionalità di visualizzazione per la protezione degli occhi.

Ottimizzazione delle prestazioni Aggiunge Dynamic Computing Engine per migliorare la velocità del sistema, la stabilità, la durata della batteria e l’esperienza dell’app. Ottimizza gli effetti Dolby Sound con una migliore percezione del campo sonoro spaziale e un’origine del suono più accurata.

Esperienza di gioco Aggiornamenti a HyperBoost GPA 4.0 per stabilizzare il frame rate e bilanciare le prestazioni e il consumo energetico negli scenari chiave.



Fonte: Via