Xiaomi 11 Lite 5G NE vari colori in offerta Black Friday: prezzo da 249 euro (no Coupon)

Disponibile in offerta Black Friday 2021 senza coupon e spedizione rapida da Europa il nuovo Xiaomi 11 Lite 5G NE nella sua variante con 6-8GB di ram e 128GB di memoria interna. Vari colori disponibili.

Lo Xiaomi 11 Lite NE 8-128GB è la nuova versione del precedente Xiaomi MI 11 Lite 5G, e cambia solamente perché ha un nuovo chipset (Snapdragon 778G) e esce direttamente con la MIUI 12.5 basata su Android 11.

Sulla carta il nuovo modello ha un prezzo di listino di 399 euro per la sua versione 6-128GB sul MI Store Italia e 449 euro per la variante 8-128GB(Salvo promo).

Non conoscete lo Xiaomi 11 Lite 5G NE? Queste sono le sue principali caratteristiche hardware.

Xiaomi 11 Lite 5G NE 8-128GB vari colori in offerta Black Friday 2021 senza coupon: il prezzo parte da 249 euro

Se volete risparmiare con il Black Friday rispetto al prezzo di listino ecco una recente offerta che dovete tenere d’occhio.

Iniziamo con lo Xiaomi 11 Lite 5G NE 6-128GB Globale, colore bianco, nero, blu, rosa e verde è acquistabile al prezzo di 249 euro (VAT e spedizione inclusa) seguendo questo LINK https://ebay.us/6jZpgn (50 Euro di risparmio vs promo Mi Store Black Friday)

Lo Xiaomi 11 Lite 5G NE 6-128GB Globale, colore blu, bianco e rosa è acquistabile al prezzo di 269 euro (VAT e spedizione inclusa) seguendo questo LINK https://ebay.us/q9aa61. (70 euro di risparmio vs promo Mi Store Black Friday)

Attenzione vi ricordo che la promo è limitata per un paio di giorni proprio per il Black Friday: chi prima arriva meglio alloggia (la disponibilità non è elevata).

Dettagli su spedizioni, e garanzia e cosa vuol dire Globale

Questi Xiaomi 11 Lite 5G NE hanno garanzia ufficiale di due anni Europa fornita dalla stessa Xiaomi.

Inoltre ci sono 14 giorni per il rimborso, ma l’acquirente paga le spese di restituzione.

La spedizione dello smartphone venduto da magazzino Svizzera (il prezzo include già la dogana) avviene tramite corriere con consegna prevista in 7-10 giorni lavorativi (comprensiva della preparazione del pacco).

Lo smartphone è versione Globale, ovvero ha rom con supporto agli aggiornamenti OTA ufficiali, ha le applicazioni e i servizi Google, supporta il multilingua (italiano compreso), ha la banda 20 LTE 4G e il caricabatteria in confezione ha presa EU.