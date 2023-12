Samsung Galaxy A23 5G aggiornamento Android 14 partito in Italia

Il Galaxy A23 5G ha iniziato a ricevere l’aggiornamento ad Android 14 con ONE UI 6.0 in Europa compresa l’Italia: i dettagli da conoscere.

Continua ad aumentare il numero dei modelli aggiornati ad Android 14 entro la fine dell’anno da parte di Samsung.

Oggi nella lista si aggiunge pure il Galaxy A23 5G in Europa, e prime indicazioni parlano pure dell’Italia.

Samsung Galaxy A23 5G ecco l’aggiornamento ad Android 14 con ONE UI 6.0: quello che dovete sapere

Come già detto il modello A23 5G si sta aggiornando in Europa con il firmware seriale A236BXXU4DWKA tramite la classica modalità OTA (over the air).

Considerato che l’aggiornamento è già disponibile in Italia dovreste aver già ricevuto la notifica di aggiornamento.

Nel caso questo non fosse già avvenuto, vi consigliamo di controllare con una certa frequenza nei prossimi giorni il centro aggiornamenti dello smartphone, che trovate in impostazioni->info telefono->aggiornamenti.

Quando riceverete la notifica di aggiornamento, considerato che si parla del passaggio da Android 13 ad Android 14, vi consigliamo di seguire alcune indicazioni:

effettuare il backup di tutti i dati sul vostro A23 5G, o comunque salvate i dati più importanti salvati nella memoria interna controllate che la memoria interna abbia un quantitativo sufficiente di spazio libero (almeno 5-6GB servono): eventualmente procedete a liberare spazio iniziate a scaricare e poi installare il nuovo firmware seriale solo se la batteria ha almeno il 50% di carica residua disponibile.

Arriva le ONE UI 6.0 sui Galaxy A23 5G: che cambia?

Con l’arrivo di Android 14 gli utenti potranno notare pure alcune novità introdotte dalla ONE UI 6.0 (non tutte, perché alcune sono limitate dall’hardware degli smartphone di fascia più bassa).

Tra le più importanti vi ricordiamo un miglioramento dell’interfaccia, un nuovo font (carattere), varie modifiche all’interfaccia utente nell’app Impostazioni, il nuovo controller multimediale, nuove opzioni di personalizzazione della schermata di blocco, cambiamenti nell’interfaccia della fotocamera e nuove funzionalità nell’app Galleria.

Oltre a questo tutte le principali applicazioni stock di Samsung saranno aggiornate e migliorate/ottimizzate per Android 14.

