Galaxy A56 migliorerà Chipset, Selfie e ricarica rapida rispetto A55?

Rumors confermano che il prossimo Samsung Galaxy A56 rispetto al Galaxy A55 dovrebbe migliorare il chipset, la fotocamera selfie e la velocità di ricarica rapida: i dettagli.

Ci sono buone notizie per tutti coloro che aspettano l’arrivo dei nuovi smartphone Samsung Galaxy di fascia media ad inizio 2025: sembra che l’azienda coreana ne migliorerà diversi aspetti.

Almeno questo dovrebbe accadere per il Galaxy A56.

Samsung Galaxy A56 il successore di Galaxy A55 migliorerà il chipset, la camera selfie e la ricarica rapida?

Di recente il web ci ha fornito alcune voci di corridoio, che in parte sono state confermate da alcuni documenti ufficiosi, sul fatto che il Galaxy A56 sarà migliorato su almeno tre aspetti.

Il primo aspetto è il chipset: monterà il chipset Exynos 1580 basato su una CPU a tre cluster (1×2,91 GHz Cortex-A720 + 3×2,6 GHz Cortex-A720 + 4×1,95 GHz Cortex-A520) e una nuova GPU sviluppata con architettura RDNA 3 di AMD.

Le prestazioni saranno sicuramente superiori al chipset Exynos 1480 montato sul Galaxy A55, e dovrebbero raggiungere quelle di un top di gamma del 2021 grazie ai primi test su GeekBench.

L’altro aspetto, che per adesso è ancora solo un rumors senza documentazione ufficiosa, è il fatto che l’A56 monterà una nuova fotocamera selfie, non ancora specificato il sensore, che pare sarà migliore rispetto a quella dell’attuale A55.

Sembra però che Samsung manterrà il comparto fotografico principale composto da un sensore principale da 50MP, un ultra grandangolare da 12MP e un sensore Macro da 5MP.

Bisognerà vedere se saranno gli stessi sensori dell’attuale modello, o ci saranno alcuni piccoli cambiamenti tecnici.

Infine una delle notizie più interessanti, riguarda il comparto dedicato alla ricarica rapida della batteria.

Pare infatti, grazie ad una certificazione di un agenzia cinese, che il Galaxy A56 sfrutterà la ricarica rapida via cavo ad una velocità massima di 45W e non più a 25W come l’attuale Galaxy A55.

Di fatto tutta la serie Galaxy A del 2025 potrebbe adeguarsi a questo nuovo standard, almeno per i modelli di fascia media (includiamo ad esempio il Galaxy A36).

Al momento non c’è comunque ancora nulla di ufficiale da parte di Samsung, quindi vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

