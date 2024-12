I prossimi Nothing Phone (3a) e (3a) Plus implementeranno alcune novità hardware rispetto agli attuali Nothing Phone (2a) e (2a) Plus: ecco cosa aspettarsi.

Nothing sta lavorando al lancio dei suoi prossimi smartphone della serie 3a, che dovrebbero debuttare nel 2025 con Android 15.

Da quello che sappiamo il modello 3a ha codice aziendale “asteroids” mentre la versione 3a Plus ha codice aziendale “asteroids_plus“.

Nothing Phone 3a e 3a Plus le novità hardware da aspettarsi rispetto ai modelli precedenti

Ebbene le prime informazioni indicano che i modelli 3a e 3a Plus utilizzeranno chipset Qualcomm e non più chipset Mediatek come sui modelli 2a.

Alcuni rumors affermano che entrambi utilizzeranno il chipset Snapdragon 7s Gen 3.

Tra gli altri miglioramenti hardware, voci di corridoio affermano che il modello 3A implementerà un teleobbiettivo classico, mentre la versione Plus avrà anche un teleobbiettivo periscopico con zoom ottico maggiorato.

Di fatto i modelli 3a saranno i primi smartphone di Nothing ad utilizzare questi tipi di sensori fotografici, considerato che i modelli 2a implementavano solo fotocamere standard e ultra grandangolari.

Altra aggiunta interessante sarebbe quella del supporto nativo alle eSIM, anche quest’ultima una novità in assoluta per il marchio cinese.

Ancora non si sa se si potranno utilizzare due SIM fisiche e una eSIM, oppure solo una SIM fisica ed una eSIM.

Comunque dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

