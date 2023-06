Galaxy S24 la serie avrà ancora tre smartphone: nome in codice Samsung svelato

Arrivano le prime conferme ufficiose che anche la serie Galaxy S24 sarà formata da tre smartphone come la serie Galaxy S23: ecco il nome in codice Samsung.

Giusto qualche mese fa una voce di corridoio affermava che Samsung stava lavorando a solo due smartphone per la serie Galaxy S24, e non 3 come per le serie precedenti.

Di fatto si voleva eliminare lo smartphone di mezzo tra il modello base e quello top.

Oggi abbiamo una netta smentita su questo precedente rumors.

Serie Galaxy S24: ecco il nome in codice di Samsung dei prossimi tre smartphone

Le più recenti informazioni ci confermano che anche per la serie S24 Samsung lancerà tre nuovi smartphone.

I nuovi rumors infatti ci svelerebbero i nomi in codice aziendale di questi dispositivi.

I nome in codice aziendali sono questi:

Galaxy S24 nome in codice aziendale “Muse”

Galaxy S24 Plus nome in codice aziendale “Muse2”

e infine Galaxy S24 Ultra nome in codice aziendale “Muse3”

E’ una notizia da considerarsi attendibile oltre per le fonti anche perché Samsung con le passate generazioni ha utilizzato in anticipo dei nomi in codice aziendali.

Ad esempio i Galaxy S23 avevano il nome i codice aziendale “Diamond”, i Galaxy S22 il nome in codice “Rainbow”, i Galaxy S21 nome in codice “Unbond” e infine i Galaxy S21 nome in codice “Hubble”.

Tra le notizie che riguardano un possibile miglioramento dal punto di vista della scheda tecnica, sembra che il Galaxy S24 Ultra monterà un teleobbiettivo con Zoom ottico 5X, invece dell’attuale teleobbiettivo con Zoom Ottico 3X del Galaxy S23 Ultra.

Considerato che mancano ancora molti mesi al lancio della nuova serie Galaxy S24, che probabilmente sarà annunciata a febbraio-marzo 2024, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il dovuto distacco emotivo.

