Nothing Phone (2a) si aggiorna al Nothing OS 2.5.4: le novità

Risolto un problema per cui gli sfondi della schermata iniziale e della schermata di blocco venivano visualizzati in modo anomalo.

Risolto un problema per cui le Impostazioni rapide visualizzavano erroneamente le informazioni sui dati Wi-Fi o cellulare.

