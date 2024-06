OnePlus Nord CE4 Lite immagine dal vivo e Benchmark

Mostrata la prima presunta immagine dal vivo del prossimo OnePlus Nord CE4 Lite e il suo primo benchmark su GeekBench: ecco i dettagli svelati.

Oneplus ha presentato non molto tempo fa il Nord CE4 che però al momento attuale non è ancora, e non si sa se mai lo sarà, disponibile all’acquisto in Europa e quindi pure in Italia.

Oggi però abbiamo finalmente nuove informazioni concrete sulla variante Lite del Nord CE4: quest’ultimo si è mostrato in un immagine dal vivo e c’è il primo benchmark ufficioso.

OnePlus Nord CE4 Lite su GeekBench e prima immagine dal vivo: i dettagli

L’immagine dal vivo mostra l’OnePLus Nord CE4 Lite con una doppia fotocamera posteriore abbinata ad un doppio flash led.

La fotocamera principale sulla carta utilizzerebbe un sensore da 50MP, ma non ci sono dettagli sul secondo sensore posteriore.

Da quello che si può vedere la scocca nella foto ha una colorazione argentata con rifinitura in vetro con bordi piatti e leggermente rotondeggianti nella parte superiore e inferiore.

Altre informazioni affermano che lo smartphone dovrebbe essere alimentato da una batteria interna da 5500 mAh, con supporto alla ricarica rapida via cavo da 80W.

Si prevede poi un display OLED da 6,67 pollici, risoluzione 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco di 2.100 nit (probabilmente in HDR).

Infine GeekBench ci ha fornito informazioni ufficiali sul chipset che sarà montato su questo telefono.

Sembra essere il nuovo chipset Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3, di fatto uno Snapdragon 695 5G migliorato con processo produttivo a 6nm e frequenze di funzionamento più elevate.

Al chipset sono stati abbinati 8GB di ram e come sistema operativo troviamo Android 14 con interfaccia OxygenOS 14.

Sulla carta l’OnePlus Nord CE4 Lite dovrebbe essere annunciato in Cina dall’azienda entro la fine del prossimo mese, ma non ci sono ancora informazioni se sarà venduto in Europa.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon