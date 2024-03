OnePlus Nord CE4 svelata al data dell’annuncio

Svelata ufficialmente la data dell’annuncio del prossimo OnePlus Nord CE4 in India: arriverà pure in Europa? I dettagli.

Oggi OnePlus India ha svelato l’arrivo di un nuovo smartphone dedicato alla fascia media: stiamo parlando del Nord CE4 successore del Nord CE3 uscito a luglio 2023.

Ecco quando sarà presentato ufficialmente.

OnePlus Nord CE4 ecco la data ufficiale: arriverà pure in Europa?

Ebbene l’OnePlus Nord CE4 sarà ufficializzato in India in data lunedì 1 aprile 2024 alle ore 18.30 locali indiane.

L’azienda cinese ha già svelato alcune delle sue caratteristiche hardware principali.

Lo smartphone uscirà con il chipset Snapdragon 7 Gen 3, una novità del 2024.

IL nuovo chipset di fascia media di Qualcomm promette un aumento prestazionale della CPU del 15%, della GPU del 50% e un risparmio energetico del 20% rispetto al chipset della precedente generazione Snapdragon 7 Gen 1.

Dalle immagini pubblicitarie possiamo notare che il dispositivo monterà una tripla fotocamera posteriore, di cui però non abbiamo ancora dettagli tecnici al riguardo.

Lo smartphone dovrebbe essere commercializzato in due varianti di colore:

Dark Chrome con una finitura e lucidatura opaca

Celadon Marble un colore verde chiaro con una texture marmorizzata

Al momento l’azienda cinese non ha ancora svelato il prezzo di vendita del nuovo smartphone, e soprattutto essendo un evento dedicato al mercato indiano non sappiamo se sarà commercializzato pure in Europa.

Per adesso quindi non ci resta che aspettare future indicazioni ufficiali da parte della società asiatica, per avere un quadro generale completo.

Fonte: Via

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon