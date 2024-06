Samsung Galaxy S24 FE questo è il design definitivo?

Prime immagini render svelano il presunto design definitivo del prossimo Samsung Galaxy S24 FE: ecco quello che sappiamo al momento.

Finalmente abbiamo per le mani le prime immagini che dovrebbero aver svelato il design del Galaxy S24 FE che di fatto manterrà un aspetto molto simile al Galaxy S23 FE con qualche ottimizzazione estetica.

Samsung Galaxy S24 FE questo è il suo design? Ecco le immagini render e video in 3D

L’informatore OnLeaks insieme al sito GizNet hanno sviluppato alcune immagini render e un video a 360 gradi del S24 FE basandosi su informazioni raccolte di recente.

Da quello che sappiamo lo smartphone avrà dimensioni pari a 162 x 77,3 x 8 mm, quindi sarà più lungo e leggermente più largo, ma meno un po’ meno spesso dell’attuale Galaxy S23 FE che ha dimensioni pari a 158 x 76,5 x 8,2 mm.

La differenza di dimensioni è dovuta al fatto che il Galaxy S24 FE avrà un display più grande, intorno ai 6.65 pollici, rispetto ai 6.4 pollici del Galaxy S23 FE.

Altro cambiamento estetico si può notare nelle cornici intorno al display, che sembrano essere più sottili rispetto a quelle viste sull’attuale S23 FE.

Sfortunatamente però anche sui S24 FE non saranno perfettamente simmetriche: il bordo inferiore è più cicciotto rispetto agli altri.

Continuando ad analizzare le immagini e il video 3D si può notare che i bordi della scocca sono piatti e in metallo, nella parte destra troviamo i tasti volume e accensione/spegnimento, nella parte inferiore la porta Usb Type C e l’altoparlante, mentre nella parte superiore lo slot per le sim telefoniche.

Sulla scocca posteriore si possono notare le tre fotocamere che non hanno un isola fotografica, ma è presente solo un anello rifinito in metallo per ogni sensore disponibile.

Per quanto riguarda le caratteristiche hardware, possiamo segnalarvi che il primo Galaxy S24 FE è stato individuato su GeekBench con chipset Exynos 2400, e si presume che avrà un comparto fotografico che riprenderà alcuni sensori già utilizzati sulla gamma Galaxy S24 e Galaxy S23.

Ovviamente considerato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: immagini e video

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon