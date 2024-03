Galaxy S24 Pro e Contro? Ma a questo prezzo scontato è già un buon affare

Quali sono i pro e i contro del Samsung Galaxy S24? Adesso è acquistabile ad un prezzo decisamente più basso rispetto a quello di listino: un buon affare.

Se volete entrare nella nuova era dell’intelligenza artificiale senza spendere troppi soldi, l’unico smartphone che per adesso offre il pacchetto completo è il Galaxy S24.

Ma ovviamente ci sono tante altre cose da tenere in considerazione di questo dispositivo: ecco i suoi pro e contro sintetici

Samsung Galaxy S24 i Pro e i contro: però con il nuovo taglio di prezzo sembra già un buon affare

Alcuni dettagli per capire se il Galaxy S24 è lo smartphone adatto alle vostre esigenze

S24 i punti a favore:

Design pratico, robusto, facile da tenere in mano e compatto: 147 x 70.6 x 7.6 mm per soli 176 grammi. L’aspetto della finitura opaca lo rende bello alla vista.

Migliorata la resistenza agli urti e ai graffi, grazie al telaio in alluminio V2 e alla protezione Gorilla Glass Victus 2

Protezione IP68 contro acqua e sporcizia in generale

Ottimo schermo Dynamic LTPO AMOLED 2X da 6.2 pollici: luminosità top da 2600 Nits, 120Hz LTPO, HDR10+, FHD+

Autonomia di tutto rispetto nonostante la batteria da 4000 mAh: copre l’intera giornata senza problemi

Altoparlanti stereo di qualità

Prestazioni generali con il Chipset Exynos 2400 piuttosto buone: esperienza d’uso fluida

Qualità fotografica di tutto rispetto su tutte e tre le fotocamere posteriori

Registra video in 8K con la fotocamera principale, e 4K a 60 fps con tutte e le altre fotocamere

ONE UI 6.1 con GALAXY AI (funzioni uniche che sfruttano l’intelligenza artificiale)

Supporto Samsung DEX

Ricarica wireless

Android 14 e gode di 7 anni di aggiornamenti garantiti (arriva fino ad Android 21)

I punti deboli/mancanze:

La versione da 128 GB di memoria interna utilizza la tecnologia di archiviazione UFS 3.1 anziché UFS 4.0.

Ancora nessun supporto UltraWideBand (UWB).

Sia la CPU che la GPU dell’Exynos 2400 rallentano le prestazioni in caso di utilizzo prolungato e pesante per evitare il surriscaldamento

La versione USA a differenza di quella EU utilizza il chipset Snapdragon 8 Gen 3 che ha prestazioni generali migliori

La ricarica via cavo è ancora limitata a 25 W e nella confezione non è presente alcun caricabatterie.

Le foto non sono ancora da TOP 10 camera phone

Samsung Galaxy S24 ecco dove potete acquistarlo risparmiando oltre 200 euro sul prezzo di listino

Per chi non se lo ricordasse il Galaxy S24 8-128GB ha un prezzo di listino in Italia pari a 929 euro, mentre la versione 8-256GB ha un prezzo di listino di 989 euro.

Ebbene potete potarvi a casa il Galaxy S24 8-128GB o 8-256GB a questi prezzi utilizzando il codice coupon PSPRMAR24:

8GB RAM 128GB colore Nero al prezzo di 684,90 euro IVA e spedizione inclusa tramite questo LINK: https://ebay.us/VV1IyU

al prezzo di IVA e spedizione inclusa tramite questo LINK: https://ebay.us/VV1IyU 8GB RAM 128GB colore Giallo al prezzo di 694,90 euro IVA e spedizione inclusa tramite questo LINK: https://ebay.us/3i7MWb

al prezzo di IVA e spedizione inclusa tramite questo LINK: https://ebay.us/3i7MWb 8GB RAM 128GB colore Grigio al prezzo di 704,90 euro IVA e spedizione inclusa tramite questo LINK: https://ebay.us/4f7dYh

al prezzo di IVA e spedizione inclusa tramite questo LINK: https://ebay.us/4f7dYh 8GB RAM 128GB colore Viola al prezzo di 704,90 euro IVA e spedizione inclusa tramite questo LINK: https://ebay.us/1R73dF

al prezzo di IVA e spedizione inclusa tramite questo LINK: https://ebay.us/1R73dF 8GB RAM 256GB colore Grigio al prezzo di 744,90 euro IVA e spedizione inclusa tramite questo LINK: https://ebay.us/UFKCNJ

al prezzo di IVA e spedizione inclusa tramite questo LINK: https://ebay.us/UFKCNJ 8GB RAM 128GB colore Nero al prezzo di 744,90 euro IVA e spedizione inclusa tramite questo LINK: https://ebay.us/KHtZq0

al prezzo di IVA e spedizione inclusa tramite questo LINK: https://ebay.us/KHtZq0 8GB RAM 128GB colore Giallo al prezzo di 744,90 euro IVA e spedizione inclusa tramite questo LINK: https://ebay.us/rh7GvT

al prezzo di IVA e spedizione inclusa tramite questo LINK: https://ebay.us/rh7GvT In qualità di Affiliato EBay io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati, i prezzi potrebbero cambiare o i pezzi esaurirsi

Come potete vedere c’è la possibilità di risparmiare su un dispositivo uscito giusto 1 mese tra i 200 e 240 euro.

Dettagli su garanzia, spedizione e coupon

Tutti i prodotti in questione sono venduti da magazzino ITALIA con consegna media in 2 giorni lavorativi, godono di 2 anni di garanzia ITALIA presso il rivenditore e 2 anni di garanzia Samsung Europa (del produttore).

Sono tutti dispositivi con rom ufficiale EUROPA/ITALIA, supporto applicazioni e servizi Google, supporto multilingua, aggiornamenti ufficiali OTA, bande 5G e 4G supportate in Italia.

Dettagli sul coupon:

Codice coupon: PSPRMAR24

Valore coupon: fino a 45 euro (dipende dalla spesa)

Numero utilizzi: 1 per ogni utente

Fine: 17 marzo 2024 ore 23:59

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon