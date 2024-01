Samsung Galaxy S24 e S24+ ufficiali: prezzo Italia e caratteristiche (differenze)

Ufficiali in Italia i Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+: queste sono le loro caratteristiche principali (differenze) e prezzo di vendita nel nostro paese.

Eccoci a descrivere le principali caratteristiche dei nuovi top di gamma S24 e S24+ che sono stati annunciati da Samsung nel recente evento Unpacked partito oggi 17 gennaio alle ore 19.00 italiane

Samsung Galaxy S24 e S24+ sono ufficiali: le principali caratteristiche (differenze) e quanto costano in Italia

Display e design

Entrambi gli smartphone utilizzano un display Dynamic LTPO AMOLED 2X con frequenza di aggiornamento adattiva da 1 a 120Hz, supporto HDR10+ e una luminosità di picco di ben 2600 nits.

Sotto il display per tutti e due i modelli troviamo lo scanner per le impronte digitali e c’è il supporto all’AOD (Always-on display).

Le differenze le troviamo nella dimensione e nella risoluzione.

Infatti il modello S24 ha un pannello da 6.2 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2340 x 1080 pixel.

Invece il modello S24+ ha un pannello più grande da 6.7 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ 3088 x 1440 pixel.

I display sono protetti da Gorilla Glass Victus 3, l’ultimo ritrovato in termini tecnologia per la protezione in vetro su dispositivi mobili.

Tutti e due gli smartphone godono di una scocca in alluminio Armor aluminum 2, che garantisce una resistente maggiori ai graffi e piccoli urti, rifinita posteriormente con vetro Gorilla Glass Victus 3.

C’è anche la certificazione IP68, ovvero resistenza all’acqua e alla sporcizia in generale.

Per entrambi i modelli si prevedono quattro colorazioni ufficiali: Onyx Black, Marble Grey, Cobalt Violet, Amber Yellow (+ colori speciali solo sullo store Samsung).

Processore e memoria

Sia il Galaxy S24 che il modello S24+ in Europa (e quindi anche in Italia) utilizzano il chipset Exynos 2400 al posto dello Snapdragon 8 Gen 3 che si trova sul S24 Ultra.

L’Exynos 2400 è un processore Deca Core a 4 nm: un core Cortex-X4 ultra potente con clock a 3,2 GHz, due unità Cortex-A720 2,9 GHz, tre core Cortex-A720 a 2,6 GHz e quattro efficienti core Cortex-A520 con frequenza di 2 GHz.

La GPU è la nuova Xclipse 940 sviluppata con tecnologia RDNA 2 di AMD.

Sulla carta il primo (l’Exynos 2400) è leggermente più lento del secondo (Snapdragon 8 Gen 3) nei calcoli relativi alla potenza bruta della CPU, mentre la sua GPU Xclipse 940 perde percentuali maggiori rispetto alla GPU Adreno 750.

Il Galaxy S24 ha due varianti di memoria: 8-128GB e 8-256GB.

Attenzione la versione 8-128GB è l’unica che utilizza memoria interna di tecnologia UFS 3.1 e non UFS 4.0.

Invece il modello S24+ ha 12GB di ram e versioni con 256GB e 512GB di memoria interna UFS 4.0.

Attenzione: non è prevista l’espansione di memoria con MicroSD.

Tutti e due i modelli montano memoria ram di tipo LPDDR5x.

Multimedialità

A livello di multimedialità S24 e S24+ hanno le stesse fotocamere.

Troviamo infatti un sistema a tripla fotocamera posteriore:

Sensore principale da 50 MP, f/1,8, 24 mm (grandangolo), 1/1,56″, 1,0 µm, Dual Pixel PDAF, OIS

Teleobbiettivo da 10 MP, f/2,4, 70 mm, 1/3,94″, 1,0 µm, PDAF, OIS, 3x zoom ottico

Ultra Grandangolare da 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55″ 1.4μm, video Super Steady

Come fotocamera anteriore dedicata ai selfie, posizionata nel forellino in alto al centro del display, viene utilizzato un sensore da 12 MP, f/2.2, 26 mm (largo), doppio pixel PDAF.

Entrambi gli smartphone possono registrare video in formato 8K a 30fps, 4K a 60fps (in questo caso anche tramite la fotocamera selfie).

Grazie al teleobbiettivo e alla fotocamera principale gli smartphone possono registrare video con zoom digitale fino a 30X (Samsung lo chiama Space Zoom 30x)

L’audio è garantito dagli altoparlanti stereo, ottimizzati da AKG, ma non c’è il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

A livello di connettività entrambi gli smartphone godono di:

connessione 5G dual Sim con supporto ad eSIM

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/

Bluetooth 5.3

Chipset NFC

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro

Porta Usb Type C 3.2 con OTG che supporta pure la funzionalità Samsung DEX

Il Galaxy S24+ gode anche della tecnologia “Supporto per banda ultra larga” (UWB).

Batteria

Altra differenza tra i due smartphone la troviamo nella grandezza della batteria e nella tecnologia di ricarica rapida.

Il Galaxy S24 monta una batteria da 4000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 25W, una ricarica wireless a 15W e una ricarica inversa (wireless) da 5W.

Invece il modello S24+ dispone di una batteria da 4900 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 45W, una ricarica wireless a 15W e una ricarica inversa (wireless) da 5W.

Sistema operativo e novità AI

Come sistema operativo entrambi gli smartphone debuttano con la nuova interfaccia ONE UI 6.1 con Android 14, con ben 7 anni di aggiornamenti garantiti (4 anni di aggiornamenti del sistema operativo, 7 anni di patch di sicurezza).

I telefoni godranno delle nuove funzionalità basate su GALAXY AI che sfruttano l’intelligenza artificiale grazie ai nuovi chipset che garantiscono prestazioni hardware specifiche in questo campo superiori rispetto al passato.

Ad esempio il telefono avrà la traduzione dal vivo su richiesta: puoi parlare le lingue straniere direttamente nell’app Telefono e farle tradurre in tempo reale.

Ci saranno anche altre funzionalità AI grazie ad una schermata di blocco dinamica e una tastiera Samsung più intelligente.

Android Auto riassumerà i messaggi in arrivo e suggerirà risposte, ad esempio inviando a qualcuno il tuo ETA.

Samsung Notes, tramite la nuova funzione Note Assist riassumerà le note, creerà modelli e copertine e ottimizzerà le note con formati predefiniti.

Circle to Search è una funzionalità basata sui gesti in collaborazione con Google: tramite il pulsante home si potrà cerchiare, evidenziare, scarabocchiare o toccare qualsiasi cosa sullo schermo per ottenere risultati di ricerca.

Prezzo e disponibilità in Italia dei Galaxy S24 e S24+

Il modello S24 esce con queste varianti di memoria e questi prezzi di listino:

Versione 8-128GB al prezzo di 929 euro

Versione 8-256GB al prezzo di 989 euro

Modello S24+ è venduto in queste varianti di memoria:

Versione 12-256GB al prezzo di 1189 euro

Versione 12-512GB al prezzo di 1309 euro

Promozioni in corso:

Fino al 30 gennaio 2024 potrete usufruire di uno sconto per la versione memoria superiore esempio sullo store ufficiale:

Galaxy S24 versione 8-256GB al prezzo della 8-128GB più applicando il coupon PREMIUMS24 avrai ulteriori 100 euro di sconto: prezzo finale 829 euro tramite LINK UFFICIALE SAMSUNG

al prezzo della 8-128GB più applicando il coupon avrai ulteriori 100 euro di sconto: prezzo finale tramite LINK UFFICIALE SAMSUNG Galaxy S24+ versione 12-512GB al prezzo della 12-256GB più applicando il coupon PREMIUMS24 ulteriori 100 euro di sconto: prezzo finale 1089 euro tramite LINK UFFICIALE SAMSUNG

Oltre a questo acquistando un Galaxy S24 o S24+ otterrete in regalo le TWS Samsung Galaxy Buds 2 Pro e il caricabatteria da 45W tramite registrazione su Samsung members.

