Nothing CMF Phone 1 prime immagini e prezzo (in India)

Svelate le prime immagini render del prossimo smartphone Nothing CMF Phone 1 che arriverà presto in India ma non sappiamo se sarà commercializzato pure in Europa.

Nothing sta per lanciare un nuovo smartphone, il più economico del proprio portafoglio prodotti, che prenderà semplicemente il nome di CMF Phone 1.

Vi ricordo che CMF è appunto il brand economico di Nothing.

Nothing CMF Phone 1 si mostra nelle prime immagini render e svela il presunto prezzo in India

Come si può vedere dall’immagine lo smartphone si presenta con la tipica colorazione CMF, ovvero un arancione acceso, ma ci saranno anche altri colori disponibili.

Si può notare una nuova componente sulla scocca posteriore del telefono che lo fa distinguere dagli altri: un quadrante/pulsante rotante.

Ancora non si sa quali funzionalità del telefono saranno comandate da questo quadrante circolare.

Comunque per mantenere basso il prezzo, il CMF Phone 1 non avrà i LED Glyph del marchio Nothing sul retro.

Il dispositivo sulla carta dovrebbe avere un prezzo di listino in India di 19.999 rupie indiane, che al cambio attuale fanno circa 222 euro.

A questo prezzo sarà commercializzato il modello base con 6GB di ram e 128GB di memoria interna (il massimo è 8GB di ram e 256GB di rom).

Tornando alle specifiche hardware, al suo interno il telefono utilizzerebbe il chipset Dimensity 7300 e il tutto sarebbe alimentato da una batteria interna da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 33W.

Ci si aspetta un display OLED da 6.67 pollici di diagonale, con risoluzione FHD+ e una frequenza di aggiornamento a 120Hz.

Il comparto fotografico prevederebbe una fotocamera principale da 50MP, un secondo sensore (non svelato) e una fotocamera anteriore per selfie da 16MP.

Lo smartphone dovrebbe infine debuttare sul mercato direttamente con Android 14 e interfaccia personalizzata Nothing OS.

Non sappiamo se questo Nothing CMF Phone 1 arriverà anche in Europa.

