CMF Phone 1 by Nothing ufficiale: prezzo in Italia e caratteristiche

Ufficializzato anche in Italia il nuovo smartphone CMF Phone 1 By Nothing: questo è il prezzo di vendita e le principali caratteristiche hardware.

Nothing ha introdotto pure nel nostro paese il nuovo smartphone android economico CMF Phone 1 caratterizzato da una scocca rimovibile e intercambiabile per la personalizzazione dell’utente con accessori CMF.

Vediamo di conoscerlo meglio.

CMF Phone 1 By Nothing: caratteristiche principali e prezzo in Italia i dettagli da conoscere

Display e Design

Sicuramente questo smartphone spicca per il suo design in parte innovativo, dato che la scocca posteriore presenta alcune funzionalità che aiutano a migliorare l’esperienza d’uso e la riparabilità.

Infatti la scocca posteriore presenta un punto di montaggio dove l’utente può attaccare una serie di accessori sviluppati da CMF.

Inoltre il pannello è facilmente sostituibile in caso di danneggiamento o nel caso in cui si voglia cambiare il colore della scocca.

La rimozione del pannello permette di riparare più facilmente lo smartphone, o cambiare in modo rapido (anche per utenti poco esperti) la batteria.

Lato materiali la scocca è in polimero lavorato disponibile nei colori Nero, Arancione, Verde chiaro e blu il telefono ha dimensioni pari a 164,0 x 77,0 x 8,2 mm per 197 grammi di peso.

Il display è un pannello AMOLED da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione FHD+ 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento a 120Hz, supporto HDR10+, luminosità tipica di 500 nit e di picco di 2000 nit (con HDR).

Sotto il display troviamo lo scanner per le impronte digitali.

Processore e memoria

Il CMF Phone 1 By Nothing monta il chipset Mediatek Dimensity 7300 con processo produttivo a 4nm, un Octa-Core (4×2.5 GHz Cortex-A78 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) con GPU Mali-G615 MC2.

Lo smartphone è venduto in Italia con 8GB di ram e 128GB di memoria interna, e bisogna sottolineare che c’è lo slot per l’espansione tramite microSD.

Multimedialità

Il telefono ha una doppia fotocamera posteriore, composta da un sensore principale Sony da 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF affiancato da un sensore di profondità da 2MP.

La camera anteriore per selfie è da 16MP.

Lo smartphone è in grado di registrare video in formato 4K ad un massimo di 30 fps.

L’audio è sufficiente: non ci sono gli altoparlanti stereo e manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Connettività

A livello di connettività troviamo:

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 dual band

Bluetooth 5.3

GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS

Porta Type C 2.0

Manca di fatto il chipset NFC, che per alcuni utenti potrebbe essere un fattore importante.

Sistema operativo e batteria

Il tutto viene alimentato da una batteria interna, facilmente rimovibile, da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida via cavo a 33W e la ricarica inversa da 5W.

Da sottolineare che nella scatola di vendita non è presente il caricabatteria.

Come sistema operativo il telefono debutta con Android 14 e interfaccia personalizzata Nothing OS: il produttore garantisce 2 anni di aggiornamenti del sistema operativo (fino ad Android 16) e 3 anni di aggiornamenti di sicurezza e funzionalità.

Prezzo e disponibilità in Italia del CMF Phone 1 By Nothing

Lo smartphone in Italia è acquistabile nella versione con 8GB di ram e 128GB di memoria interna ad un prezzo di listino di 239 euro.

In promo adesso è disponibile con uno sconto di 40 euro, quindi a 199 euro, tramite Amazon: https://amzn.to/3RXBNLw (In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati).

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon