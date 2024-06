Nothing CMF Phone 1 specifiche e prezzo svelato (per l’India)

Svelate le principali caratteristiche hardware e il prezzo di vendita in India del prossimo Nothing CMF Phone 1: ecco i dettagli trapelati.

Nothing presto lancerà in India (non sappiamo se arriverà anche in Europa) uno smartphone Android con il suo secondo marchio CMF.

Si tratta di uno smartphone più economico, e oggi sappiamo più nel dettaglio il prezzo e le caratteristiche principali.

Nothing CMF Phone 1 ecco il suo prezzo di vendita (in India) e le principale caratteristiche tecniche

Da quello che è trapelato il CMF Phone 1 monterà un ampio display Amoled da 6.7 pollici di diagonale, risoluzione nativa FHD+ e una frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Sotto il display è presente pure lo scanner per le impronte digitali per lo sblocco biometrico.

Come chipset Nothing avrebbe scelto il MediaTek Dimensity 7300 che viene abbinato con due varianti di memoria:

6GB di ram e 128GB di memoria interna

8GB di ram e 128GB di memoria interna

Interessante sapere che la memoria interna resulta espandibile, data la presenza dello slot per microSD fino a 2TB.

A livello di multimedialità il Nothing CMF Phone 1 dovrebbe utilizzare una fotocamere principale da 50MP affiancata da un sensore di profondità probabilmente da 2MP.

Per gli scatti selfie sarebbe montato un sensore anteriore da 16MP.

Lo smartphone monterebbe una batteria interna da 5000 mAh e sarebbe previsto il supporto alla ricarica rapida via cavo con una potenza massima di 33W.

Il telefono debutterà sul mercato con Android 14 e interfaccia personalizzata Nothing.

Come si può vedere il CMF Phone 1 sembra essere un Nothing Phone (2a) un po’ depotenziato lato hardware, e senza la presenza del sistema di gestione delle luci LED sulla scocca posteriore Glyph.

Per quanto riguarda il listino, almeno in India, il telefono avrà questi prezzi in offerta lancio (sembra che siano già scontati):

versione 6-128GB a 15.999 rupie indiane (179 euro circa)

versione 8-128GB a 17.999 rupie indiane (201 euro circa)

Ovviamente considerato che il telefono non è stato ancora annunciato, arriverà l’8 luglio 2024, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via

