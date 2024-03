Nothing Phone (2a) ufficiale: caratteristiche e prezzo

Nothing Phone (2a) è ufficiale anche in Italia: ecco il prezzo di vendita e le principali caratteristiche hardware.

Il fratellino minore e più economico del Nothing Phone (2) è disponibile all’acquisto anche in Italia, e nonostante il prezzo ribassato cerca di mantenere le caratteristiche più importanti: funzionalità software ed esperienza d’uso veloce.

Nothing Phone (2a): le caratteristiche principali e il prezzo in Italia

Design iconico

Il Phone (2a) si presenta con un design con led posteriori che vengono comandati dal software interfaccia Glyph.

Il numero di luci è meno complesso ma comunque rimangono sempre funzionali.

I Led hanno 26 zone indirizzabili individualmente e supportano funzioni come Glyph Timer, le notifiche, la Glyph Torch e il Glyph Progress visti sulla versione (2).

I 3 led si posizionano intorno all’isola circolare della doppia fotocamera posteriore, con due sensori affiancati verticalmente a forma di “occhi”.

La scocca in plastica ha un pannello posteriore che avvolge i bordi con un angolo di 90 gradi, rendendo il dispositivo più resistente alle cadute, e c’è pure la classificazione IP54.

Il telefono viene venduto nei colori bianco e nero.

Display e processore

Il pannello è un unità AMOLED a 10 bit da 6,78 pollici con una risoluzione di 1084×2412 pixel che raggiunge una luminosità massima di 1300 nits e frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

Il display supporta l’HDR10+ e viene protetto da vetro Corning Gorilla Glass 5.

Sotto al display troviamo pure lo scanner per le impronte digitali.

Come processore viene utilizzato il chipset Mediatek Dimensity 7200 Pro un Octa-core (2×2.8 GHz Cortex-A715 & 6x 2.0 Cortex-A510) con processo produttivo a 4nm e GPU Mali-G610 MC4.

Al chipset vengono abbinate due varianti di memoria:

8GB di ram e 128GB di memoria interna

12GB di ram e 256GB di memoria interna

Da sottolineare che la memoria interna non risulta espandibile.

Multimedialità

La doppia fotocamera posteriore a forma di “occhi” presenta:

Sensore principale da 50 MP, f/1.9, 1/1.56″, PDAF, OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine)

Sensore Ultra Grandangolare da 50 MP, f/2.2, 114˚, 1/2.76″, 0.64µm

Il telefono è in grado di registrare video in formato 4K (ma a solo 30 fps).

La fotocamera anteriore posizionata nel forellino in alto al centro del display monta un sensore da 32MP che può registrare video in formato 1080P a 60 fps.

L’audio è buono considerato che sono presenti gli altoparlanti stereo, ma manca il classico jack da 3.5mm per le cuffie.

Batteria, connettività e sistema operativo

Il Nothing Phone (2a) viene alimentato da una batteria interna da 5000 mAh che supporta la ricarica rapida a 45W.

Secondo il produttore servono circa 23 minuti per ricaricare la batteria da zero a 50%, mentre per la ricarica completa poco meno di un ora.

La batteria dovrebbe garantire il 90% delle prestazioni ben oltre i 1000 cicli di ricarica: quindi per una ricarica giornaliera nei primi 3 anni di utilizzo.

La connettività è abbastanza classica:

Dual Sim 5G (niente e-Sim)

Wifi 6

Bluetooth 5.3

Chipset NFC

GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS

Porta USB Type C 2.0 con OTG.

Come sistema operativo il telefono debutta sul mercato con Android 14 e interfaccia personalizzata Nothing OS 2.5.

Il produttore garantirà 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo (quindi fino ad Android 17) e quattro anni di supporto software (bugs e sicurezza).

Nothing Phone (2a) prezzo e disponibilità in Italia

Come già detto lo smartphone sarà disponibile in due versioni che ne determineranno il prezzo di vendita, con commercializzazione a partire dal 12 marzo 2024.

La versione 8-128GB viene proposta ad un prezzo di listino di 349 euro, mentre la versione 12-256GB ha un costo di acquisto di 399 euro.

Chi li acquista prima del 12 marzo 2024 in prevendita otterrà in regalo le CMF Buds Pro Auricolari wireless (49 euro listino) tramite questo link: https://amzn.to/4c4pCoM

In qualità di Affiliato Amazon io ricevo un guadagno dagli acquisti idonei dai link pubblicati, prezzi e disponibilità prodotti potrebbero variare con il tempo

SEGUIMI SU FLIPBOARD , su GOOGLE NEWS per le notizie, invece Su Telegram per le Offerte e i Coupon