Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6: svelati i colori

Ecco quali dovrebbero essere i colori disponibili alla vendita per i prossimi smartphone pieghevoli Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6: i dettagli svelati.

Sappiamo che con buona probabilità a metà del prossimo mese, ovvero luglio 2024, Samsung presidierà un evento Unpacked nel quale presenterà vari prodotti, tra i quali i nuovi smartphone pieghevoli.

Oggi possiamo svelarvi i colori dei prossimi Galaxy Z Fold 6 e Galaxy Z Flip 6.

Samsung Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6: questi saranno i colori disponibili alla vendita

Il famoso e affidabile informatore Evan Blass, in anticipo sui tempi di presentazione ufficiale da parte di Samsung, ha svelato i colori che saranno disponibili sui due prossimi pieghevoli.

Da quello che è trapelato il pieghevole con form factor a libro, lo Z Fold 6, sarà disponibile in almeno tre colorazioni: navy, rosa e silver shadow.

Invece l’altro smartphone pieghevole quello con form factor a conchiglia, lo Z Flip 6, sarà disponibile in almeno quattro colorazioni: silver shadow, blu, menta e giallo.

Noi suggeriamo di inserire la parola “almeno” nei colori svelati dall’informatore, perché Samsung di solito sul proprio sito ufficiale commercializza pure alcune varianti di colore esclusive.

Quindi è probabile che i colori svelati dall’informatore oggi siano quelli generali che saranno disponibili anche tramite rivenditori terzi e non solo sull’eCommerce Samsung.

Si parla infatti di un possibile colore bianco e nero artigianale come varianti esclusive per entrambi gli smartphone pieghevoli, e di un colore pesca esclusivo per il solo Z Flip 6.

Ovviamente dato che per il momento non c’è ancora nulla di ufficiale, vi preghiamo di prendere tutte queste informazioni con il giusto distacco emotivo.

Fonte: Via X (Twitter)

